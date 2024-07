Na początku lipca wystartował wielkoszlemowy turniej w Anglii. W tym roku na razie swoją obecnością nie zaszczyciła fanów tenisa księżna Kate, która pełni zaszczytną rolę ambasadorki All England Club i ma przyjemność wręczać trofeum zwycięzcom rozgrywek. Na razie jednak nie zanosi się na to, że 42-latka wróci do swoich obowiązków, bowiem po ujawnieniu informacji o ciężkiej chorobie odsunęła się w cień, a jej sytuacja zdrowotna owiana jest wielką tajemnicą. Na imprezie sportowej pojawili się za to jej rodzice. I to właśnie obecność pary wywołała poruszenie w mediach.