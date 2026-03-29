Zobaczyli ją z Lewisem Hamiltonem i się zaczęło. Lawina spekulacji

Po Melbourne i Szanghaju nadeszła pora na Suzukę. To właśnie w tym japońskim mieście odbył się trzeci wyścig Formuły 1 w tym sezonie, a emocji nie brakowało już od samego początku. Fatalny wypadek Olivera Bearmana na 22. okrążeniu spowodował, że na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa i stało się jasne, że od tej pory wydarzyć może się absolutnie wszystko. Ostatecznie po kolejny triumf w karierze sięgnął Kimi Antonelli, a na podium stanęli również Oscar Piastri i Charles Leclerc. George Russell rywalizację zakończył poza podium i zaliczył bolesny spadek w klasyfikacji generalnej, ustępując miejsca młodszemu koledze z zespołu.

Anya Taylor-Joy u boku Lewisa Hamiltona. Głośno o obecności gwiazdy w padoku F1

Jeszcze przed wyścigiem w padoku F1 emocje sięgnęły zenitu. W niedzielę na torze Suzuka International Racing Course niespodziewanie u boku Lewisa Hamiltona pojawiła się Anya Taylor-Joy. Obecność gwiazdy kina natychmiast wywołała poruszenie wśród dziennikarzy i kibiców. Zdjęcia z ich spotkania błyskawicznie obiegły internet, a fani zaczęli zastanawiać się, czy była to jedynie prywatna wizyta, czy może coś więcej. Padok Formuły 1 co prawda od dawna przyciąga znane osobistości, jednak pojawienie się Anyi Taylor-Joy właśnie w tym momencie nie wydaje się przypadkowe.

Anya Taylor-Joy i Lewis Hamilton w padoku F1

Wszystko dlatego, że coraz głośniej mówi się o kolejnych projektach filmowych związanych z królową motorsportu. Po sukcesie produkcji "F1: Film", zainteresowanie Hollywood światem wyścigów wyraźnie wzrosło. Formuła 1 stała się nie tylko sportem, ale też atrakcyjną przestrzenią dla branży rozrywkowej, gdzie przenikają się kino, moda i kultura celebrytów.

Nie bez znaczenia jest tu rola samego Lewisa Hamiltona, który był jednym z producentów wspomnianego wcześniej filmu. Obecnie, jak donoszą zagraniczne media, pracuje nad kontynuacją historii Sonny'ego Hayesa, współpracując m.in. z reżyserem Josephem Kosinskim.

To właśnie te doniesienia sprawiły, że pojawienie się Anyi Taylor-Joy w padoku wywołało falę spekulacji. Część internautów zasugerowała, że aktorka może być zaangażowana w nowy projekt filmowy związany z Formułą 1. Inni natomiast przekonują, że była to jedynie towarzyska wizyta i chęć wsparcia przyjaciela, którym jest właśnie Lewis Hamilton. Na razie żadna ze stron nie potwierdziła pogłosek nt. ewentualnego angażu Taylor-Joy w kolejnym filmie o F1.

