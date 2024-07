Zacznijmy od najnowszego przykładu osobliwej obsesji Sereny na punkcie rosyjskiej tenisistki. Williams zadedykowała Marii piosenkę, którą wykonała bezpośrednio podczas ceremonii wręczenia nagród sportowych ESPY. Kompozycja nosiła tytuł 'She Could Be My Ball Tennis'

~ pisali dziennikarze portalu "championat.com".