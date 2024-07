Marta Kostiuk w swoim pierwszym meczu na Wimbledonie 2024 pewnie pokonała reprezentantkę Słowacji Rebeccę Sramkovą. W kolejnej rundzie zawodniczka pochodząca z Ukrainy po zaciętym boju odprawiła do domu Australijkę Darię Saville. W ostatnich dniach wiele mówiło się o 22-latce i to nie ze względu na jej wyniki sportowe. Zawodniczka na rozgrywki w Anglii przygotowała specjalny strój. Kostiuk na korcie pojawiła się w białej sukience, którą zaprojektowano dla niej, na wzór jej sukni ślubnej, która, co ciekawe również powstawała od zera.

