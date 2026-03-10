Znów głośno o Zillmann i Lesar. Dały się ponieść, wszystko na oczach ludzi

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej barwnych postaci w polskim sporcie. Medalistka igrzysk olimpijskich, a także największych imprez międzynarodowych przez lata koncentrowała się przede wszystkim na sporcie, jakiś czas temu postanowiła jednak wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować czegoś zupełnie nowego. Zdecydowała się na udział w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie miała okazję zmierzyć się z tanecznymi wyzwaniami i pokazać się publiczności z zupełnie innej strony.

To właśnie w trakcie programu poznała swoją taneczną partnerkę, Janję Lesar. Od pierwszych wspólnych treningów między wioślarką a tancerką pojawiła się wyraźna chemia. To, co początkowo było wyłącznie relacją trenerki i uczestniczki programu, z czasem przeniosło się również do ich życia prywatnego. Przez długi czas w mediach pojawiały się jedynie spekulacje na temat ich relacji, jednak niedawno obie potwierdziły, że są parą. Już wcześniej Lesar sugerowała zresztą, że nie wyklucza wspólnego zamieszkania z Zillmann.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar znów na parkiecie. Występ pełen pasji

Po zakończeniu programu ich wspólna przygoda z tańcem wcale się nie skończyła. Wręcz przeciwnie - obie coraz częściej pojawiają się razem na sali treningowej i chętnie dzielą się w sieci fragmentami wspólnych choreografii. Zillmann i Lesar wystąpiły również w teledysku Ada Fijał do utworu "Nie, nie miłość". W klipie można zobaczyć wioślarkę tańczącą u boku partnerki, a projekt promowało zdjęcie ich namiętnego pocałunku.

Kilka dni temu para ponownie zaprezentowała swoje taneczne umiejętności przed publicznością. Zillmann i Lesar pojawiły się na turnieju Sikelia, gdzie zatańczyły pokazowy taniec wśród par złożonych z profesjonalnych tancerzy i amatorów. Samo wydarzenie odbywało się w Pałacu Kultury i Nauki, a Lesar pełniła tam również rolę sędzi.

Powstał z niego także vlog, którym sportsmenka podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych i na swoim kanale YouTube. W nagraniu nie zabrakło kulis przygotowań, żartów z sali treningowej oraz czułych momentów między partnerkami.

"Jaaa dzięki za tak pozytywne reakcje na drugiego youtubowego vlożka. Cały czas czuję drżące nóżki po tym występie. Już niedługo kolejny vlog z weekendowych stacjonarnych warsztatów mojej Fundacji KZ. Jaram się, że mogę Was poznawać osobiście w coraz większej ilości!! Dzięki!" - napisała Zillmann na Instagramie.

Wioślarka zasugerowała również, że w przyszłości mogłaby zorganizować weekendowe warsztaty dla swoich obserwatorów. Pomysł spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem fanów, którzy w komentarzach podkreślali, że chętnie wzięliby udział w takim wydarzeniu.

