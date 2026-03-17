Znów głośno o legendzie tenisa. Wróciła na salony i się zaczęło

Maria Szarapowa przez lata należała do największych gwiazd światowego tenisa. Rosjanka wygrała pięć turniejów wielkoszlemowych, była liderką rankingu WTA i przez długi czas uchodziła za jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek na świecie. Jej potężny serwis, ogromna determinacja oraz charakterystyczna charyzma sprawiły, że zapisała się w historii dyscypliny jako jedna z najwybitniejszych zawodniczek swojego pokolenia. Kilka lat temu zdecydowała się jednak zakończyć profesjonalną karierę i przejść na sportową emeryturę, zamykając niezwykle barwny rozdział swojego życia.

Na brak emocji tenisistka nie może jednak narzekać. Szarapowa pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z kibicami nowinkami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Regularnie pojawia się również na prestiżowych wydarzeniach ze świata mody, filmu czy biznesu, przyciągając uwagę mediów i fanów. Nie inaczej było i tym razem. Była mistrzyni kortów pojawiła się na słynnym przyjęciu Vanity Fair organizowanym po ceremonii rozdania Oscarów i - jak zgodnie zauważyli obserwatorzy - z łatwością przyćmiła wiele wielkich gwiazd kina.

Maria Szarapowa błyszczała na imprezie Vanity Fair po wręczeniu Oscarów

Choć ceremonia wręczenia Oscarów od lat uznawana jest za jedną z najważniejszych imprez w Hollywood, prawdziwe "show" rozpoczyna się dopiero na tradycyjnym afterparty. Co roku na imprezie Vanity Fair pojawiają się nie tylko wybitne postaci z branży filmowej, ale również celebryci, muzycy oraz przedstawiciele świata sportu. W tym roku na czerwonym dywanie show skradła Maria Szarapowa, która zaprezentowała się w wyjątkowo zjawiskowym wydaniu.

Była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa już w latach poprzednich błyszczała na imprezach Hollywood, a teraz ponownie stanęła na wysokości zadania. Jej kreacja pokazała, że wcale nie trzeba szokować krzykliwymi kreacjami, aby stać się gwiazdą wieczoru. Podczas gdy inne gwiazdy "prześcigały się" w ekstrawagancji, Szarapowa postawiła na elegancję i po raz kolejny skradła show. Na imprezie Vanity Fair legenda tenisa pojawiła się w jasnej sukni z wyraźnym dekoltem.

Choć tego wieczoru na czerwonym dywanie zaprezentowały się absolutne gwiazdy, w tym m.in. Kim Kardashian, Sofia Vergara, Nicole Kidman, Jessica Alba czy Michael B. Jordan, to właśnie na pięciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej skupiły się blaski fleszy.

