Kilka lat temu w życiu Borisa Beckera pojawiła się nowa kobieta - Lilian de Carvalho Monteiro. Modelka mocno wspierała legendarnego tenisistę, gdy ten w kwietniu 2022 roku został skazany przez Sąd Najwyższy w Londynie na dwa i pół roku pozbawienia wolności za oszustwa podatkowe. W grudniu tego samego roku został on zwolniony z aresztu i wydalony z Wysp Brytyjskich. Wówczas zmuszony był on powrócić do ojczyzny, gdzie podczas Australian Open pełnił rolę eksperta w niemieckiej telewizji. Pod koniec ubiegłego roku Niemiec został asystentem trenera Holgera Rune.