Znienacka takie wieści o Lewandowskiej. Mało kto się tego spodziewał

Anna Lewandowska już od jakiegoś czasu zaliczana jest do grona najpopularniejszych WAGs piłkarskich na świecie. Polka jednak swoją rozpoznawalność zawdzięcza nie tyle mężowi, co własnym sukcesom w życiu zawodowym. Swego czasu 35-latka reprezentowała bowiem nasz kraj na arenach międzynarodowych jako karateczka i zdobywała medale na ważnych imprezach, w tym m.in. na mistrzostwach świata.

Ostatecznie Lewandowska zrezygnowała z kariery zawodowej sportsmenki i postanowiła spróbować swoich sił jako promotorka zdrowego stylu życia . Z początku jej praca ograniczała się do układania planów treningowych i żywieniowych dla klientów, z czasem jednak jej imperium zaczęło się rozrastać. Obecnie jest ona właścicielką kilku dobrze prosperujących firm i marek, a jej majątek szacowany jest na ponad 300 mln złotych.

Jaki pomysł na kadrę ma Probierz? "To jest clue funkcjonowania tej drużyny"

Jaki pomysł na kadrę ma Probierz? "To jest clue funkcjonowania tej drużyny" / Polsat Sport / Polsat Sport

Anna Lewandowska jako gość specjalny w kolejnej edycji "Top Model"

Healthy lifestyle to jedyne hobby Anny Lewandowskiej. Już od dłuższego czasu interesuje się ona modą i coraz częściej zapraszana jest m.in. na tygodnie mody, podczas których najlepsi projektanci z całego świata prezentują swoje najnowsze kolekcje. W 2020 roku trenerka fitness zaproszona została do programu "Top Model" w roli gościa specjalnego u boku Karoliny Pisarek i skradła show, popisując się swoją wiedzą na temat branży modowej. Jak się teraz okazuje, nie był to wcale ostatni występ 35-latki w tym programie.