Dawid Kubacki zakończył niedawno kolejny sezon w skokach narciarskich. Podczas specjalnej imprezy w Zakopanem wyznał za kulisami, że wraz z rodziną szykuje się do wyjazdu wakacyjnego, dlatego bardzo spieszył się do domu, by pomóc żonie w pakowaniu walizek. Po paru dniach relacjami z wyjazdu w social mediach pochwaliła się Marta Kubacka, która w ostatnich miesiącach rzadko publikowała w sieci. Fani z wypiekami na twarzy zaczęli wyczekiwać kolejnych postów od ukochanej skoczka. Po tygodniu pobytu w Egipcie kobieta zamieściła nowy wpis. Oto co miała do przekazania.