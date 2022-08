W ciągu ostatnich kilku tygodni Agnieszka Radwańska udowodniła, że mimo zakończenia tenisowej kariery nadal jest w świetnej formie. Dobrze zaprezentowała się m.in. na turnieju legend Wimbledonu i na wydarzeniu, z którego dochód przeznaczono na pomoc Ukrainie . To rozpaliło nadzieje niektórych kibiców. Lecz sama zainteresowana nie pozostawiła żadnych wątpliwości - ze sportowej emerytury wracać nie zamierza. Wyjaśniała, dlaczego .

"Cały organizm jest nadszarpnięty, cały układ nerwowy. Fizycznie nie byłabym w stanie wrócić do takich treningów, nawet gdybym chciała, jest to po prostu niemożliwe, więc takie eventy jak turniej legend na Wimbledonie są dla mnie idealnym rozwiązaniem" - opowiadała "Super Expressowi".

Tymczasem teraz do zawodowych wyczynów "Isi" sprzed lat wraca jej ojciec. Wyjawia kulisy spotkania Agnieszki Radwańskiej z Sereną Williams.

Polish Open. Agnieszka Radwańska: Takie rzeczy wykluwają się na ostatnią chwile. Wideo / Zbigniew Czyż / INTERIA.TV

Sparingpartner Sereny Williams... zalecał się do Agnieszki Radwańskiej! Ojciec tenisistki ujawnia

Radwańska i Williams mierzyły się ze sobą kilkukrotnie, lecz tylko raz Polka schodziła z kortu jako wygrana. Było to w 2015 roku w Pucharze Hopmana. Robert Piotr Radwański wspomina w "Fakcie", jakie emocje towarzyszyły wtedy pokonanej.

Serena była po meczu taka wściekła, że połamała rakietę. To najlepiej pokazuje, jaka była ambitna. Podczas meczu bardzo łatwo było wyprowadzić ją z równowagi. Wystarczyło jedno słowo albo gest i wybuchała. Kłóciła z sędziami, potrafiła być arogancka. Ale ten diabeł znikał, gdy schodziła z kortu, poza nim była zupełnie inna. Bardzo miła i wesoła. Można było iść z nią do baru i pogadać dosłownie o wszystkim ~ - wytłumaczył.

Dodał, że on co prawda nie znał bardzo blisko Sereny, lecz za to dość dobrze dogadywał się z jej sparingpartnerem, Saschą Bajinem. Jego kariera podryfowała w kierunku trenerskim. Prowadził m.in. Japonkę Naomi Osakę, a w 2018 roku wybrano go trenerem roku. Ojciec "Isi" określa, że lata temu był on dla Williams "takim człowiekiem do wszystkiego".

"Grał z nią, nosił torby, robił za ochroniarza. Kiedyś narobił zamieszania, bo wpakował się do damskiej szatni. Okazało się, że to Serena go tam wysłała, bo zostawiła w niej diamentowe kolczyki. Warte pewnie z milion dolarów, takie były wielkie. Poszedł i znalazł".

Ale to nie wszystko! Według relacji Radwańskiego mężczyzna... zalecał się do jego córki! "Dobrze pamiętam go również z tego, że w pewnym momencie robił oko do Isi. Isia udawała, że nie wie, o co mu chodzi, a ja udawałem, że nic nie widzę" - wyjawił.

Piotr Robert Radwański / INTERIA.PL

Agnieszka Radwańska / AFP

Agnieszka Radwańska z mężem, Dawidem Celtem / Anna Kaczmarz / East News

Dawid Celt i Agnieszka Radwańska / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter