Znany polski mistrz miał groźny wypadek. Boli od samego patrzenia

Patryk Górski

Patryk Górski

Chwile grozy w życiu niekwestionowanego mistrza organizacji GROMDA. Mateusz "Don Diego" Kubiszyn miał groźnie wyglądający wypadek na motocyklu podczas powrotu z podróży po Europie. Kierowca wyjeżdżający z parkingu wymusił na nim pierwszeństwo. 34-latek przeszedł już szereg szczegółowych badań, które nie wykazały poważnych uszkodzeń ciała. Nagranie z całego zajścia zamieścił w sieci. To mogło się skończyć tragicznie.

Mateusz Kubiszyn w ringu podczas walki, zadaje kolano rywalowi zasłaniającemu się przed ciosem.
Mateusz "Don Diego" KubiszynMAREK DYBAS/REPORTEREast News

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn raptem kilka tygodni temu mierzył się na FAME MMA 31 z Denisem Załęckim, a w ostatnim czasie udał się w podróż motocyklem po Europie. Po przejechaniu 2,5 tys. km i powrocie do Polski mężczyzna przesiadł się na nową maszynę, na której zdążył przejechać... kilometr.

Niekwestionowany mistrz GROMDY - federacji walki na gołe pięści - uległ groźnie wyglądającemu wypadkowi. Kierowca wyjeżdżający z drogi wewnętrznej parkingu wymusił na nim pierwszeństwo, lecz niestety ten nie miał szans na wyhamowanie w odległości kilku metrów od pojazdu. Siła zderzenia katapultowała go kilka metrów dalej. Na całe szczęście dla zawodnika skończyło się tylko na strachu.

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Mateusz "Don Diego" Kubiszyn miał groźny wypadek. Przerażające nagranie trafiło do sieci

Kubiszyn kilka godzin po wypadku opublikował w sieci wpis, w którym zdradził, że przeszedł szereg szczegółowych badań, które nie wykazały żadnych poważnych obrażeń. Na jego ciele znalazły się jedynie drobne obtarcia oraz silny ból spowodowany stłuczeniem kości.

- Polatane.. dosłownie i w przenośni, aż dziwne, że skończyło się na drobnych urazach. Nie mam nic złamanego, same stłuczenia i otarcia, które po prostu bolą i pieką... po niektórych walkach było gorzej. Moto? Jeszcze nie wiem, dowiem się na dniach po oględzinach specjalisty - rozpoczął Kubiszyn.

"Don Diego" oprócz stanem zdrowia podzielił się z obserwującymi także szczegółami groźnego wypadku. Okazuje się, że kierowcą odpowiedzialnym za zdarzenie jest blisko 100-letni mężczyzna. Kubiszyn nie ukrywał, że jego zdaniem osoby w zaawansowanym wieku powinny być regularnie badane pod kątem prowadzenia pojazdów.

- I choć Ameryki nie odkryję to napiszę kilka moich wniosków po tym wypadku: Niezależnie czyja wina to motocyklista ZAWSZE ma gorzej, motocyklistów dobrze nie widać na drodze i trudniej ocenić ich prędkość, warto ZAWSZE ubierać się w pełni - miałem skorupkę, kask, rękawiczki i spodenki - gdybym miał spodnie lub ochraniacze na kolana to pewnie obyłoby się bez otarć na nogach. WARTO UPRAWIAĆ SPORT - wzmacnia ciało, poprawia koordynację, skraca czas reakcji i uczy prawidłowego upadania. Trzeba też realnie zastanowić się nad regularnym badaniem osób starszych mających prawo jazdy - za kierownicą samochodu był prawie 100-latek - dodał zawodnik.

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Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh, FAME 29Fot. FAME MMAmateriały promocyjne
Ręka boksera w niebieskiej rękawicy bokserskiej, sznurowanej przez drugą osobę, w tle niewyraźni obserwatorzy.
BoksROBYN BECKAFP
Oktagonalna klatka federacji Fame MMA oświetlona niebieskimi światłami, na środku widoczne logo organizacji, w tle telebimy i elementy scenografii galowej.
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