Znany polski mistrz miał groźny wypadek. Boli od samego patrzenia

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn raptem kilka tygodni temu mierzył się na FAME MMA 31 z Denisem Załęckim, a w ostatnim czasie udał się w podróż motocyklem po Europie. Po przejechaniu 2,5 tys. km i powrocie do Polski mężczyzna przesiadł się na nową maszynę, na której zdążył przejechać... kilometr.

Niekwestionowany mistrz GROMDY - federacji walki na gołe pięści - uległ groźnie wyglądającemu wypadkowi. Kierowca wyjeżdżający z drogi wewnętrznej parkingu wymusił na nim pierwszeństwo, lecz niestety ten nie miał szans na wyhamowanie w odległości kilku metrów od pojazdu. Siła zderzenia katapultowała go kilka metrów dalej. Na całe szczęście dla zawodnika skończyło się tylko na strachu.

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn miał groźny wypadek. Przerażające nagranie trafiło do sieci

Kubiszyn kilka godzin po wypadku opublikował w sieci wpis, w którym zdradził, że przeszedł szereg szczegółowych badań, które nie wykazały żadnych poważnych obrażeń. Na jego ciele znalazły się jedynie drobne obtarcia oraz silny ból spowodowany stłuczeniem kości.

- Polatane.. dosłownie i w przenośni, aż dziwne, że skończyło się na drobnych urazach. Nie mam nic złamanego, same stłuczenia i otarcia, które po prostu bolą i pieką... po niektórych walkach było gorzej. Moto? Jeszcze nie wiem, dowiem się na dniach po oględzinach specjalisty - rozpoczął Kubiszyn.

"Don Diego" oprócz stanem zdrowia podzielił się z obserwującymi także szczegółami groźnego wypadku. Okazuje się, że kierowcą odpowiedzialnym za zdarzenie jest blisko 100-letni mężczyzna. Kubiszyn nie ukrywał, że jego zdaniem osoby w zaawansowanym wieku powinny być regularnie badane pod kątem prowadzenia pojazdów.

- I choć Ameryki nie odkryję to napiszę kilka moich wniosków po tym wypadku: Niezależnie czyja wina to motocyklista ZAWSZE ma gorzej, motocyklistów dobrze nie widać na drodze i trudniej ocenić ich prędkość, warto ZAWSZE ubierać się w pełni - miałem skorupkę, kask, rękawiczki i spodenki - gdybym miał spodnie lub ochraniacze na kolana to pewnie obyłoby się bez otarć na nogach. WARTO UPRAWIAĆ SPORT - wzmacnia ciało, poprawia koordynację, skraca czas reakcji i uczy prawidłowego upadania. Trzeba też realnie zastanowić się nad regularnym badaniem osób starszych mających prawo jazdy - za kierownicą samochodu był prawie 100-latek - dodał zawodnik.

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Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Boks ROBYN BECK AFP

Oktagon podczas jedne z gal FAME MMA Karol Makurat East News





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