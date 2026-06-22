W piątkowy wieczór świat obiegła decyzja, podjęta przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Karola Nawrockiego. Głowa naszego państwa postanowiła odebrać swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Wołodymyrowi Zełenskiemu najważniejsze państwowe odznaczenie naszego kraju, czyli Order Orła Białego.

To wydarzenie jest pokłosiem niedawnych działań prezydenta Ukrainy, który nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwę Bohaterów UPA. Po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego Nawrocki zdecydował, że pozbawienie Zełenskiego polskiego orderu państwowego jest w tej sytuacji koniecznością.

Nic dziwnego, że tego typu decyzja momentalnie odbiła się szerokim echem na całym świecie. To bowiem jeden z największych kryzysów relacji polsko-ukraińskich ostatnich lat.

Zełenski dosadnie komentuje decyzję Nawrockiego. Kołtoń nie wytrzymał

Na decyzję Karola Nawrockiego zdążył już zareagować Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy odesłał order, udzielając jednocześnie dość jednoznacznej wypowiedzi.

- Poza kwestiami historycznymi, które zresztą otwarcie omawiamy, istnieje także szacunek dla teraźniejszości, dla naszej armii i dla przyszłości. Bez Ukrainy nikt nie będzie w stanie obronić Polski. To po prostu niemożliwe - jeśli nie będzie Ukrainy, nie będzie już również bezpiecznej i chronionej Polski - mówił Zełenski.

Słowa te mocno nie przypadły do gustu popularnemu polskiemu dziennikarzowi sportowemu Romanowi Kołtoniowi. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zdecydował się on podzielić z odbiorcami odczuciami nt. powyższej wypowiedzi prezydenta Ukrainy.

Rozwiń

- Nie dość, że wcześniej obraża, to teraz jeszcze bredzi… Bez 350 czołgów z Polski, prawie 600 pojazdów opancerzonych, ponad 100 systemów artyleryjskich, zestawów przeciwlotniczych "Piorun", 70 milionów sztuk amunicji (w samym 2022) ciężko by było ustać na nogach… Niemcy miesiącami zastanawiali się, czy hełmy posłać…Nikczemny typ… - skomentował wyraźnie oburzony Kołtoń.

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy TETIANA DZHAFAROVA AFP

Karol Nawrocki Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski Marysia Zawada/REPORTER/Marcin Nowak/REPORTER East News





Nawrocki odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego? Czarnek zabrał głos Polsat News Polsat News