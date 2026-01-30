Sebastian Fabijański od lat należy do grona najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma wiele głośnych ról filmowych i serialowych, które ugruntowały jego pozycję w show-biznesie. Widzowie doskonale znają go z takich produkcji jak "Belfer", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Jak pokochałam gangstera", "Botoks" czy "Panie Dulskie". Fabijański wielokrotnie udowadniał, że nie boi się trudnych, niejednoznacznych ról, a jego aktorstwo często wywołuje silne emocje i szerokie dyskusje.

Jakiś czas temu aktor zaskoczył jednak fanów, decydując się na zupełnie nową ścieżkę zawodową. Fabijański postanowił spróbować swoich sił w freak fightach i wystąpił w walkach MMA, co spotkało się z mieszanymi reakcjami opinii publicznej. Dla jednych był to kontrowersyjny ruch, dla innych dowód na to, że aktor nie boi się wyzwań i konsekwentnie szuka nowych form wyrazu. Równolegle jego życie prywatne również przechodziło burzliwy okres - rozstanie z Julią Kuczyńską, znaną jako Maffashion, z którą ma 5-letniego syna Bastka, było szeroko komentowane w mediach.

Sebastian Fabijański opowiedział o pobycie w szpitalu psychiatrycznym. W pamięć zapadło mu jedno

Teraz Sebastian Fabijański zdobył się na wyjątkowo szczere i poruszające wyznanie. Będąc gościem programu Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero, aktor opowiedział o swoim pobycie... w szpitalu psychiatrycznym. Choć początkowo niechętnie poruszał ten temat, przyznał, że spędził tam aż 2,5 miesiąca. Wspominał współpacjentów i dramatyczne historie, których był świadkiem.

"Widziałem wiele rzeczy. Była kobieta z depresją poporodową, bardzo, bardzo ciężki stan. Była dziewczyna, która przychodziła do mnie i mówiła, że widziała Boga, że z nim przed chwilą rozmawiała. Był facet, któremu ja na spacerach kupowałem fajki, bo nie mógł wychodzić" - wyjawił.

Fabijański wyznał również, że jego pobyt odbywał się w prywatnej klinice, gdzie miał własny, odosobniony pokój. Jak zaznaczył, trafić do państwowego szpitala psychiatrycznego najprawdopodobniej nie byłby w stanie. Szczególnie mocno zapadło mu jedno. "To, co słyszysz, co jest tak naprawdę twoim towarzyszem od rana do wieczora, to jest szelest i szuranie kapci o podłogę, bo ludzie pod wpływem bardzo silnych leków psychotropowych, które ich otumaniają i mocno zobojętniają, po prostu chodzą trochę jak zombie" - przyznał.

---------------------------------------

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sebastian Fabijański - FAME MMA Fame MMA materiały prasowe

Sebastian Fabijański AKPA

Sebastian Fabijański AKPA

Podcast Olimpijski. Czy Piotr Lisek żałuje walki w Fame MMA? WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV