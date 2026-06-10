W maju kluczowym wydarzeniem politycznym w Polsce było referendum ws. odwołania urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Włodarz miasta związany z Koalicją Obywatelską finalnie nie uzyskał aprobaty mieszkańców, a głosowanie zakończyło się przedwczesnym zakończeniem jego kadencji.

Tuż po odejściu Miszalskiego rozpoczęła się walka o prestiżowe stanowisko. Partia rządząca znalazła się jednocześnie w mało komfortowym położeniu. Po wielu spekulacjach Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili nazwisko wspólnego kandydata KO oraz PSL w nadchodzących wyborach prezydenckich. Została nim senatorka Monika Piątkowska.

Okazuje się jednak, że Piątkowska nie była pierwszym wyborem premiera Tuska. Jak ujawnił m.in. RMF FM bardzo blisko nominacji był Rafał Sonik - biznesmen oraz triumfator prestiżowego Rajdu Dakar. Milioner ostatecznie odrzucił ofertę złożoną przez Tuska.

Legenda Rajdu Dakar i uznany biznesmen. Tak wyglądała ścieżka kariery Rafała Sonika

Rafał Sonik polskim kibicom jest znany przede wszystkim z regularnych występów w legendarnym Rajdzie Dakar w kategorii quadów. W debiucie w 2009 roku zajął trzecie miejsce, co było na tamten czas najlepszym wynikiem uzyskanym przez Polaka w historii startów w tym rajdzie. Apogeum sukcesów Sonika nastąpiło w 2015 roku, gdy ten sięgnął po ostateczny triumf w klasyfikacji generalnej.

Sonik po raz ostatni w Dakarze pojechał w 2020 roku, osiągając trzecią lokatę. Łącznie Polak uczestniczył w jedenastu edycjach Rajdu Dakar, pięciokrotnie znajdując się na podium zmagań. W jego bogatym CV znajdują się również m.in. mistrzostwa Polski w rajdach Enduro oraz Moto-Cross. czy aż dziewięć triumfów w Pucharze Świata FIM Cross - Country Quads.

Jednocześnie z karierą sportową Sonik rozwijał także rozmaite biznesy. Mało kto wie, że to właśnie Sonik działał przy sprowadzeniu do Polski takich marek jak McDonalds czy sieć stacji benzynowych BP.

Rafał Sonik stoi również za firmą Gemini Holding, która od 1993 roku działa na rynku deweloperskim. Przedsiębiorstwo triumfatora Rajdu Dakar przez lata odpowiadało za szereg dużych inwestycji w nieruchomości. Do nich należą m.in. centra handlowe powstałe w Bielsku-Białej, Tychach oraz Tarnowie.

Milioner nie wyklucza walki o prezydenturę w Krakowie. "W przyszłym tygodniu ostatecznie się zadeklaruję"

Rozmach działalności firmy sprawia, że Rafał Sonik jest dzisiaj jednym z najbogatszych Polaków, którzy przez lata byli zaangażowani w uprawianie sportu na poziomie profesjonalnym. W publikacjach medialnych co prawda brakuje precyzyjnych wyliczeń, jednak szacuje się, że Sonik dysponuję majątkiem wartym ponad 300 milionów złotych.

Pomimo odrzucenia propozycji Donalda Tuska Sonik nie wyklucza swojego startu w najbliższych wyborach samorządowych. W rozmowie z "Radiem Kraków" biznesmen jasno zaznaczył, że rozważa start, lecz nie chciał podejmować decyzji pod presją czasu.

- W przyszłym tygodniu ostatecznie się zadeklaruję. Dostałem pierwsze prognozy wyborcze, ale konsultuję to również i z bliskimi, i z przyjaciółmi, i z rodziną. Na razie cieszymy się z tego, że zeszliśmy z tej pierwszej linii zainteresowania. Im mniej wokół tego hałasu, tym lepiej - powiedział Rafał Sonik w "Radiu Kraków".

Zaangażowanie polityczne nie jest niczym nowym w rodzinie Rafała Sonika. Jego kuzyn Bogusław Sonik w przeszłości był posłem na Sejm oraz w Parlamencie Europejskim z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Rafał Sonik Tomasz Kawka East News

Rafał Sonik FRANCOIS FLAMAND AFP

Rafał Sonik JULIEN DELFOSSE AFP





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP