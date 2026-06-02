Znany biznesman grzmi ws. freak fightów. Sam je współtworzy. "Staliśmy się pajacami"

Gale Prime MMA i FAME MMA od pewnego czasu odbywają się naprzemiennie. Pierwsza z wymienionych federacji rozpoczęła rok i zorganizowała wydarzenie w styczniu. Druga odpowiedziała jej jubileuszowym świętem freak fightów w marcu. Następnie obie organizacje dołożyły od siebie jeszcze po jednym evencie, a już 13 czerwca dojdzie do kolejnego z nich - Prime MMA 17.

Fani freak fightów teoretycznie nie powinni zatem narzekać na brak emocji. Tymczasem realia przestawiają się zupełnie inaczej. Formuła popularnych walk z gali na galę przyciąga coraz mniej widzów, a odpowiedzialne za taki stan rzeczy są organizacje, które nieustannie stawiają na tych samych zawodników w oktagonie.

Współtwórca Prime MMA grzmi ws. freak fightów. Zero złudzeń

Jednym z zarzutów społeczności wobec freak fightów jest też promowanie patologicznych zachowań przez największe gwiazdy wspomnianych federacji. W ostatnim czasie na głos krytyki wobec własnej branży zdecydował się współtwórca i zawodnik Prime MMA Paweł Jóźwiak.

- Wszyscy wchodząc do freak fightów staliśmy się pajacami i jesteśmy w cyrku. Sprzedaliśmy się dla pieniędzy. (…) Nie podoba mi się ten świat, nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Lubię się bić i dwa - robię to dla pieniędzy - powiedział Jóźwiak w programie na "Kanale Sportowym".

Rozwiń

52-latek nie krył się z tym, że to co się dzieje na galach freak fightowych, nie do końca trafia w jego gusta. Mężczyzna przyznał jednak, że nie wycofuje się z biznesu, bowiem w dalszym ciągu widzi w nim okazję na zarobek oraz po prostu... lubi się bić.

Warto odnotować, że Jóźwiak w przeszłości przez lata pełnił funkcję prezesa FEN. Co ciekawe, właścicielami profesjonalnej federacji sportów walki są m.in. Kamil Birka oraz Bartosz Szuba, którzy stworzyli także Prime MMA. Nic więc dziwnego, że ich współpraca z 52-latkiem przełożyła się na freak fighty, a mężczyzna stał się jedną z kluczowych postaci projektu.

Jaka przyszłość czeka freak fighty? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne dopiero za kilka lat.

PRIME MMA 11: Paweł Jóźwiak - Arkadiusz Tańcula PRIME MMA materiały prasowe

Prime MMA - Paweł Jóźwiak i Japczan PRIME MMA materiały prasowe

PRIME MMA 7: Jacek Murański i Paweł Jóźwiak PRIME MMA materiały prasowe





Paweł Jóźwiak o Boxdelu: Chciałem mu zrobić krzywdę, ale teraz… FAME Friday Arena 2. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV