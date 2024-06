Zbigniew Buczkowski podsumował występy kadry na Euro 2024. "Pokazali charakter"

Po eliminacji reprezentantów naszego kraju z Euro 2024 w mediach pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat występów "Biało-Czerwonych". Jedni mocno ich krytykowali, inni natomiast byli zadowoleni z tego, jak wyglądał ostatni mecz fazy grupowej. Na temat gry, Roberta Lewandowskiego i spółki w Niemczech wypowiedział się także Zbigniew Buczkowski . Aktor znany m.in. z serialu "Barwy Szczęścia" nie krył zadowolenia z występu naszych piłkarzy w meczu z Francją i przyznał, że to dopiero namiastka tego, co czeka nas w niedalekiej przyszłości.

Zbigniew Buczkowski nie ma wątpliwości. Szczerze o przyszłości Roberta Lewandowskiego w reprezentacji

W ostatnim czasie pojawiło się wiele głosów na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego w reprezentacji . Są eksperci i dziennikarze, którzy sugerowali, że to najwyższy czas, aby "Lewy" odszedł z drużyny narodowej i dał szansę młodszym zawodnikom. Zbigniew Buczkowski podkreślił natomiast, że mimo wieku Robert Lewandowski wciąż pozostaje w jego odczuciu najważniejszym ogniwem w kadrze i ma nadzieję, że jeszcze co najmniej przez kilka lat będzie sprawował rolę kapitana naszej drużyny narodowej.

"Robert Lewandowski to świetny zawodnik. Wiadomo, że ma już swoje lata. Ale w drużynie taki autorytet zawsze się przydaje. Widziałem, że w meczu Francją był prawdziwym kapitanem, który cały czas kierował drużyną, jakieś uwagi robił młodszym zawodnikom. To bardzo dobrze. A poza tym gdy gra zawodnik tej klasy co Robert, to przynajmniej dwóch zawodników drużyny przeciwnej jest absorbowanych, bo muszą go pilnować. (...) Robert jeszcze się przyda w reprezentacji. Na jak długo? Tego nie mogę powiedzieć, ale co najmniej rok - dwa w reprezentacji może jeszcze pograć" - oznajmił.