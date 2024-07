Znanego siatkarza i partnerkę Macieja Musiała połączył gorący romans. Są zdjęcia

Igor Grobelny i Daria Syta nie mówią wiele o swoim związku

Dla młodej tancerki był to debiut w tym programie. Syta dostała do pary Macieja Musiała i doprowadziła go aż do półfinału. Tabloidy nawet próbowały wmówić im romans, jednak oni uparcie twierdzili, że są dla siebie jak brat i siostra.