Znana tenisistka zamieściła w sieci ogłoszenie matrymonialne. Kibice w szoku

Leylah Fernandez w świecie tenisa nie jest postacią anonimową. Kanadyjka regularnie bierze udział w ważniejszych imprezach tenisowych, jednak do tej pory nie udało jej się jeszcze osiągnąć większego sukcesu. 22-latka najlepsze występy odnotowała podczas US Open 2021, kiedy to wystąpiła w finale singla i przegrała pojedynek z Emmą Raducanu, a także w finale debla podczas turnieju Rolanda Garrosa w 2023 roku, kiedy to wraz z Taylor Townsend musiały uznać wyższość duetu Wang Xinyu - Hsieh Su-wei.

Teraz o kanadyjskiej tenisistce znów zrobiło się głośno. Tym razem jednak wcale nie ze względu na kwestie stricte sportowe. 22-latka bowiem zaskoczyła wszystkich swoich kibiców oraz dziennikarzy i... zamieściła w mediach społecznościowych ogłoszenie matrymonialne.

Leylah Fernandez chce iść na randkę z fanem. "Wyślij mi wiadomość, napisz mi coś o sobie"

"Wiecie, co chciałabym zrobić? Pójść na randkę. Nie jestem fanką aplikacji randkowych, więc zrobię to po swojemu. Wybiorę się na randkę na godzinę w Montrealu. Jeśli chcesz pójść ze mną, wyślij mi wiadomość, napisz mi coś o sobie. Do zobaczenia!" - ogłosiła na nagraniu opublikowanym na Instagramie.

22-latka od razu podkreśliła, że nie jest to żart i naprawdę ma ona zamiar wyjść na randkę z jednym z kibiców. "Będzie fajnie, prawda? To nie żart. Naprawdę zamierzam pójść na randkę w Montrealu, więc nie czekaj i napisz do mnie. Czas, by wykorzystać swoją szansę. PS. Możliwe, że najpierw będziesz musiał porozmawiać z moim tatą (powodzenia)" - dodała już w opisie nagrania.

Leylah Fernandez - co ciekawe - nie jest pierwszą tenisistką, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na randkę z fanem poznanym za pośrednictwem mediów społecznościowych wybrała się jej rodaczka, Eugenie Bouchard. Było to w 2017 roku, kiedy to 31-latka przyjęła matrymonialną propozycję od jednego z kibiców podczas relacji na żywo na Instagramie.

