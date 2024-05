Znana tenisistka ujawniła prawdę o swojej relacji. "Spełniałam rolę matki"

Paula Badosa stara się wrócić do swojego najlepszego tenisa. Ostatnie miłosne zawirowania, które musiała przeżywać, z pewnością nie wpłynęły dobrze na jej kondycję psychiczną oraz skupienie na korcie. Hiszpanka jeszcze do niedawna była w związku ze Stefanosem Tsitsipasem. Para ogłosiła niedawno, że to już koniec - rozstali się jednak w pokojowych okolicznościach i chcieli pozostać przyjaciółmi. Ostatnio zostali jednak przyłapani razem, gdy specerowali po ulicach Monako.

