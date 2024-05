Znana łyżwiarka pokazała fotki z ukochanym. Kibice od razu zauważyli jedno

"Chciałam wam powiedzieć, że w przyszłym sezonie nie będę startowała w zawodach. Na tym etapie mojej kariery potrzebuję czegoś innego. Miałam kilka ciężkich tygodni, żeby to przemyśleć, bo to już 2 lata przed igrzyskami olimpijskimi. Jednak zawsze kierowałam się przeczuciem, instynktem i sercem. Wiedziałam, co chcę robić dalej. Chcę podziękować sponsorom, wszystkim moim trenerom, wszystkim moim fizjoterapeutom i kolegom z drużyny. Świetnie się z wami bawiłam. Czas na coś innego" - napisała wówczas na swoim profilu na Instagramie.