To będzie spektakularna edycja! Na nowym torze przeszkód widzowie Polsatu zobaczą najlepszych z najlepszych, którzy z sezonu na sezon zrobili niewiarygodne postępy. W pierwszej edycji programu zawodnicy potrzebowali około 3 minut żeby pokonać tor eliminacyjny, teraz potrafią to zrobić nawet w 40 sekund! Nic dziwnego - Polscy Ninja tworzą najlepszą ligę Ninja w Europie!

W 8. sezonie z torem zmierzy się 168 zawodników i zawodniczek. Będą to giganci ninja dobrze znani z poprzednich odsłon sportowego programu, ale też debiutanci, osoby, które rozpoczęły swoją przygodę z tą dyscypliną sportową pod wpływem obejrzenia pierwszej polskiej edycji. Czy świeża krew swoimi umiejętnościami dorówna niepokonanym dotąd mistrzom? Bez względu na wiek, płeć i stopień zaawansowania, wszyscy zawodnicy mają do pokonania te same piekielnie trudne przeszkody. Każdy odcinek "Ninja Warrior Polska" składa się z toru eliminacyjnego, wyścigu Power Tower oraz z toru półfinałowego.