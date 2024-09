Znamienne milczenie Justyny Żyły. Przestała udzielać się nawet w sieci

Justyna Żyła przez długi czas korzystała z popularności, którą zyskała, gdy jej były już mąż, Piotr Żyła, zaczął odnosić sukcesy w skokach narciarskich. Po rozwodzie zrobiło się o niej jeszcze bardziej głośno. Korzystając z przypływu sławy, próbowała zostać celebrytką. To się nie do końca udało, ale za to kariera influencerki szła jej całkiem nieźle. Niestety, w ostatnim czasie nawet to porzuciła i przestała udzielać się na Instagramie…