Lionel Messi zmienił klubowe barwy. Po latach gry w Barcelonie, od teraz słynny piłkarz związany jest z Paris Saint-Germain.

Kulisy transferu były szeroko dyskutowane w mediach. Sam piłkarz stworzył wokół przejścia do nowego zespołu niemało powodów do współczucia. Dało się to odczuć chociażby podczas konferencji prasowej, w trakcie której towarzyszyły mu łzy.

Kilka dni później okazało się, że jeden z uczestników konferencji miał stać się posiadaczem chusteczki higienicznej, z której korzystał Messi. Ta trafiła na aukcję i szukała nowego właściciela za milion dolarów.

Zapozuje z chusteczką Messiego?

Wydawało się, że niekoniecznie znajdzie się kupiec na nietuzinkowy przedmiot. Brytyjski dziennik "The Sun" rozwiał jednak wątpliwości.

"Zaoferowałam 600 tysięcy dolarów, by zdobyć chusteczkę Messiego. To ponad połowa ceny wywoławczej, którą zaoferowałam z nadzieją, że wygram, jednak później aukcja zniknęła. Nie dostałam więcej informacji, więc nie wiemy, czy ktoś kupił chusteczkę, czy wystawiający ten przedmiot dał sobie spokój. Mam nadzieję, że wygrałam" - powiedziała brazylijska modelka Luana Sandien.

Modelka ma już plany, co zrobi, jeśli chusteczka faktycznie znajdzie się w jej posiadaniu. Chce z nią... zapozować nago.

