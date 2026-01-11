Znacząca decyzja Nawrockiego, ukrywano to aż do teraz. Niespodzianka na mszy świętej
Od kilku dni w mediach przewijały się doniesienia, wedle których Karol Nawrocki miałby wybierać się na Jasną Górę na Pielgrzymkę Kibiców. O tym, że to nie tylko plotki, świadczył komunikat kancelarii prezydenta, która potwierdziła, że istotnie głowa państwa pojawi się w Częstochowie. Prezydent zdecydował o podarowaniu Ojcom Paulinom szczególnego przedmiotu. Fakt ten ukrywany był aż do teraz, a niespodzianką podzielono się w kaplicy.
Karol Nawrocki modlił się wraz z tłumem wiernych na mszy świętej przy okazji XVIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę. Jeszcze przed rozpoczęciem Eucharystii został serdecznie powitany przez księży-gospodarzy. "To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w Narodowym Sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny" - padło z ambony.
Ujawniono także, że prezydent do Częstochowy nie przyjechał z pustymi rękoma. Zdecydował się podarować Ojcom Paulinom coś niezwykłego i nieprzypadkowego.
Oto co Karol Nawrocki podarował na Jasnej Górze. Symbol
Przed mszą podkreślono, że Nawrocki nie po raz pierwszy uczestniczy w Pielgrzymce Kibiców, lecz debiutuje na Jasnej Górze jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomniano, że w zeszłym roku modlił się z kibicami jeszcze jako kandydat na urząd i że obiecał, że w 2026 roku przyjedzie do Częstochowy raz jeszcze.
Nie tylko spełnił obietnicę, ale też przywiózł Ojcom Paulinom szczególny dar. "Już teraz dziękujemy za dotrzymanie słowa i za dar wotywny, jakim jest mszalny kielich" - ogłosił z ołtarza jeden z księży.
Przedmiot ma znaczenie symboliczne. To wotum dziękczynne składane z wdzięczności za otrzymaną łaskę. W przeszłości kielich był darem dla metropolity Edwarda Ozorowskiego na pamiątkę Ingresu Białystok 16 XI AD 2006 ofiarowanym przez byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zmarłego w katastrofie smoleńskiej, Ryszarda Kaczorowskiego.
Także sam Karol Nawrocki otrzymał teraz pamiątkowy prezent. Prezydencki kapelan, a równocześnie organizator Pielgrzymki Kibiców, ksiądz Jarosław Wąsowicz przekazał mu szal z hasłem: "XVIII Pielgrzymka Kibiców. Jasna Góra 10.01.2026".