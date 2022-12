Zmysłowy taniec żony Messiego hitem w sieci! Fani zachwyceni

Ostatnie tygodnie to dla Lionela Messiego wspaniały czas. Piłkarz Paris-Saint Germain po wielu latach w końcu dopiął swego i sięgnął z reprezentacją Argentyny po upragnione mistrzostwo świata, a na dodatek w turnieju w Katarze został uznany MVP. Nic dziwnego, że on i jego bliscy są w świetnych nastrojach. Pokazuje to również nagranie z żoną piłkarza Antonelą Roccuzzo, na której kobieta prezentuje zmysłowy taniec. Filmik z miejsca stał się hitem sieci.