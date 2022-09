Zmysłowy outfit Lewandowskiej w Paryżu! Padła "zaskakująca" deklaracja

Podczas gdy Robert Lewandowski wraz z kolegami z FC Barcelona przygotowuje się do ligowego meczu z Mallorcą , Anna Lewandowska zabawia we Francji , gdzie - jak sama przyznała - "szuka inspiracji".

Słynna trenerka udała się do Paryża, by uczestniczyć w wielkim wydarzeniu dla świata mody - Paris Fashion Week. Impreza rozpoczęła się już kilka dni temu i potrwa do 4 października.