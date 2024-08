Zmiany w związku Natalii Kaczmarek. "Ostatni raz". Nie chciała ujawnić nic więcej

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki wrócili z igrzysk, wzięli udział w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim, a teraz mają przed sobą inne, o wiele ważniejsze plany. Para miała zamiar pobrać się we wrześniu 2024 roku, choć nie podała dokładnej daty, kiedy ma dojść do tego wydarzenia. Lekkoatletka podała jednak zdjęcie ukochanego na Instagramie, dodając do niego zagadkowy podpis.