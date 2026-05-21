Zmiany u Artura Szpilki. "Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi"

Artur Szpilka to idealny przykład "człowieka renesansu". Jako nastolatek trenował m.in. karate i kung-fu, jednak ostatecznie zdecydował się na boks. W 2008 roku zawodnik z Wieliczki przeszedł na zawodowstwo i stoczył wiele niezapomnianych walk. Z pewnością najczęściej kibice i dziennikarze wspominają batalię, którą Szpilka stoczył w styczniu 2016 roku z Deontayem Wilderem. Wówczas bowiem na szali był pas mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Niestety, w 9. rundzie Polak został znokautowany przez rywala i to właśnie Amerykanin cieszył się ostatecznie z tytułu czempiona.

W 2022 roku 37-latek postanowił spróbować swoich sił w MMA, a debiut zaliczył podczas gali KSW 71, wygrywając z Ukraińcem Serhijem Radczenko. Od tamtej pory stał się on jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w KSW, a obecnie przygotowuje się do kolejnej walki, którą stoczy w lipcu z Augusto Sakaiem.

Artur Szpilka ma nowego psa. Tak go nazwał, pochwalił się w mediach społecznościowych

Na brak wrażeń fighter z Wieliczki narzekać nie może także w życiu prywatnym - od lat jest on w związku z Kamilą Wybrańczyk i choć do tej pory nie zdecydowali się ani na ślub, ani na potomstwo, to nie będzie gafą napisanie, że doczekali się już własnej rodziny. Są oni bowiem dumnymi właścicielami czworonogów.

W październiku ubiegłego roku Artur Szpilka przeżył osobisty dramat, gdy poinformował w mediach społecznościowych o śmierci swojego pupila, Cyca. "Dziękujemy Ci, Cycusiu, za każdy merdający ogon, każde przytulenie i każdą chwilę szczęścia, którą nam dałeś. Zawsze będziesz częścią naszej rodziny. Biegaj teraz wolny po niebie, nasz ukochany psiaku" - przekazał wówczas fighter.

Jak się okazuje, Artur Szpilka przepracował już stratę swojego przyjaciela i jest gotów, aby powitać w swoim domu kolejnego zwierzaka. Gwiazdor KSW na swoim profilu na Instagramie przekazał, że do jego rodziny dołączył właśnie nowy członek - pies rasy American Bully XL. Otrzymał on imię Cycu, czyli takie jak poprzedni pupil "Szpili".

"Mamy nowego członka rodziny! Poznajcie Juniora - naszego ukochanego amerykańskiego bull XL , który nosi imię po naszym zmarłym bulterierze. To już drugi amerykański bully XL w naszej rodzinie. Trzy lata temu wybrałem sobie Ferdynanda, ale wtedy jeszcze nie mogłem go wziąć. Dziś jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, bo do naszej rodziny dołączył Cycu" - pochwalił się 37-latek.

Artur Szpilka

Artur Szpilka

Artur Szpilka





