Zmiana klubu to nie wszystko. Sochan świętuje. Odliczanie rozpoczęte

Jeremy Sochan ma za sobą trudne miesiące. Polski jedynak w lidze NBA miał wielkie problemy, aby wywalczyć sobie miejsce w składzie San Antonio Spurs. 22-latek nie był pierwszym wyborem trenera Mitcha Johnsona. Ostatecznie postanowił rozwiązać umowę z klubem, który wybrał go w drafcie z numerem 9 w 2022 roku.

Sochan związał się do końca sezonu z New York Knicks. Nie miał jeszcze okazji zadebiutować w nowym klubie, ale szansa na to pojawi się z pewnością w najbliższych dniach.

Jeremy Sochan zostanie ojcem. Partnerka Polaka potwierdza

Tymczasem ważne wieści z życia Sochana przekazała jego partnerka - Mya Mills. Opublikowała ona 30 sekundowe nagranie, z którego wynika, że jest w ciąży. Na wideo kilka razy pojawia się polski koszykarz. Na jednym z ujęć widać balon z helem, na którym widzimy cyfrę "4". To może oznaczać, że 24-latka jest w czwartym miesiącu ciąży.

Mills jest bardzo dobrze znana w Wielkiej Brytanii. Dzieli się ona w mediach społecznościowych swoimi stylizacjami i zdjęciami z podróży. Na Instagramie obserwuje ją ponad 743 tysiące osób, czyli zdecydowanie więcej niż Sochana, który ma 442 tys. obserwujących. Mills w przeszłości wzięła udział m.in. w kampanii chińskiej marki SHEIN oraz w brytyjskim reality show "Inside" streamowanym na brytyjskim Netflixie.

Przerwa w lidze NBA. Debiut Sochana już za kilka dni?

Większość koszykarzy grających w lidze NBA ma kilka dni przerwy od meczów. Było to spowodowane Weekendem Gwiazd w Los Angeles. Zespoły do gry wracają 20 lutego. Nowy klub Sochana zmierzy się we własnej hali z Detroit Pistons. To właśnie wtedy może nastąpić debiut Polaka w nowym klubie.

