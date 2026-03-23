Zmasowany atak w Karola Nawrockiego. Jest reakcja. "Odniosę się"

Karol Nawrocki znalazł się pod ostrzałem polskich klubów. Podczas ostatniej rundy gier PKO BP Ekstraklasy na wielu polskich stadionach dało się zobaczyć transparenty wymierzone w głowę państwa.

"Nie jesteś jednym z nas", "zaprzedałeś nasze ideały prezesowi", "niekończące się areszty, nielegalne dowody" - tego typu hasła dominowały. Karol Nawrocki, czyli prezydent, który wcześniej wydawał się być sprzymierzeńcem kibiców, nagle jest przez nich mocno krytykowany.

Powodem jest zawetowanie "Ustawy 1600", zgodnie z którą m.in. nie można zastosować tymczasowego aresztu w przypadku, gdy popełnione przestępstwo zagrożone jest dwuletnią lub krótszą karą pozbawienia wolności. Druk miał zabraniać również wykorzystanie w sprawie dowodów uzyskanych do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego.

Jarosław Królewski reaguje na ataki kibiców w prezydenta Karola Nawrockiego

Szef Wisły Kraków poczuł się poniekąd wywołany do tablicy. Wcześniej doszło bowiem do błędnej interpretacji jego wpisu na portalu X, na którego podstawie powstał artykuł w serwisie Przegląd Sportowy Onet.

Królewski dał do zrozumienia, że w tym wpisie wcale nie odnosił sie do ataku kibiców w Karola Nawrockiego. Poczuł jednak, że sprawa zaszła już na tyle daleko, że jednak podzieli się swoją opinią w tej sprawie.

- Informacyjnie: w moim ostatnim tweecie - nie odnosiłem się do sytuacji na trybunach w kontekście Prezydenta Nawrockiego. Wydawało mi się to oczywiste - zaczął Jarosław Królewski.

- No ale jak już tak daleko zaszło - to się odniosę. Absolutnie bez sensu jest ten atak na PKN na transparentach - chyba ktoś czegoś nie doczytał i potem poszło bezrefleksyjnie - dodał prezes Wisły Kraków.

Jak widać, Jarosław Króleski nie uważa, że wspomniane wyżej transparenty wymierzone w Karola Nawrockiego po zawetowaniu "Ustawy 1600" były dobrym pomysłem. Szef Wisły Kraków na co dzień stara się raczej unikać podejmowania tematów związanych z polityką, ale tym razem poczuł się wywołany do tablicy i postanowił zabrać głos, przynajmniej w jednym zdaniu.

