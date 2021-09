To oczywiste nawiązanie do pamiętnej sesji zdjęciowej Polaka pod koniec 2020 roku, kiedy to pozował w łóżku ze wszystkimi najważniejszymi trofeami.

Tym razem do łóżka z Lewandowskim położył się "tylko" "Złoty But". Polak nie kryje jednak wielkiej radości ze zdobycia wyróżnienia, które zadedykował Gerdowi Muellerowi, wybitnemu piłkarzowi Bayernu i reprezentacji Niemiec oraz żonie, Annie.





Zdjęcie Robert Lewandowski ze "Złotym Butem" / materiał zewnętrzny

"Lewy", mimo iż w piłce osiągnął już wiele, wciąż pozostaje głodny sukcesów. Jak przekonywał, chce je odnosić w barwach Bayernu, choć chętnych, by go pozyskać nie brakuje.



