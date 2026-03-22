Armand Duplantis to jedna z największych gwiazd współczesnej lekkoatletyki, absolutny dominator w skoku o tyczce i sportowiec, który od kilku już lat nie ma sobie równych. Szwed zachwyca nie tylko wynikami, ale i stylem, regularnie przesuwając granice możliwości tej konkurencji. Jego rekord świata wynoszący 6,31 m jest dowodem na to, że w jego przypadku sufit praktycznie nie istnieje.

Lista sukcesów Duplantisa jest imponująca: złote medale igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, a także niezliczone zwycięstwa w prestiżowych mityngach. Każdy jego start przyciąga uwagę kibiców na całym świecie, bo niemal zawsze oznacza próbę ataku na kolejne historyczne wysokości.

Armand Duplantis z kolejnym ważnym projektem. Ogłosił to w Toruniu całemu światu

Obecnie Armand Duplantis przebywa w Toruniu, gdzie w ten weekend odbywały się halowe mistrzostwa świata. I znów nie zawiódł - sięgnął po złoty medal w skoku o tyczce, potwierdzając swoją absolutną dominację. I choć nie polował na kolejny rekord świata, ostatecznie i tak dostarczył fanom sporej dawki emocji.

Po tym sukcesie Szwed zdecydował się jednak na zaskakujące wyznanie dotyczące swojej drugiej pasji - muzyki. W niedzielę w Polsce szef World Athletics, Sebastian Coe, ogłosił, że Duplantis stworzy oficjalną piosenkę dla World Athletics Ultimate Championship, a więc nowych lekkoatletycznych mistrzostw.

Sam Duplantis postanowił zabrać głos na ten temat. "Mam wielką pasję do muzyki, do jej tworzenia, do pisania piosenek. Po prostu to kocham. Właściwie to moja terapia. Myślę, że muzyka i sport to dwa najważniejsze elementy kultury i najlepsze narzędzia do łączenia ludzi" - ogłosił, cytowany przez Sport.pl.

Na pytanie jednego z dziennikarzy, co wybrałby, gdyby miał możliwość - rekord świata na poziomie 6,40 m czy pierwsze miejsce na listach przebojów - Duplantis najpierw zażartował: "Dzięki dotarciu na pierwsze miejsca światowych list przebojów chyba można zarobić więcej". Po chwili jednak odpowiedział szczerze: nie zamierza wybierać, chce osiągnąć oba cele.

Pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship odbędzie się w dniach 11-13 września 2026 roku w Budapeszcie. W puli nagród znajdzie się 10 milionów dolarów, a zwycięzcy zgarną po 150 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że Duplantis spróbuje tam nie tylko sięgnąć po kolejne złoto, ale też zaprezentować większej publice nową, muzyczną odsłonę swojej kariery.

