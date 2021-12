Hiszpański dziennik "As" poświęcił osobny tekst stylizacji zdobywcy Złotej Piłki, czyli Leo Messiego, na gali France Football. Argentyńczyk na tę uroczystą okazję wybrał błyszczący i mieniący się garnitur od "Dolce & Gabbana", podobnie ubrał również całką trójkę pociech. "To stylizacja ekstrawagancka czy w stylu "glamour"? Na pewno ten ubiór rodziny Messiego nie pozostawił nikogo obojętnym" - pisał "As".

Leo Messi i jego wyraziste garnitury

Jak zwróciła uwagę gazeta, Messi już wcześniej zaskakiwał na tych galach nietypowymi stylizacjami. Ubierał się w sposób krzykliwy, ale jednocześnie bardzo wyrazisty.

