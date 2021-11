Zlatan Ibrahimović i Squid Game. "Ibra" znów zaskoczył

Napastnik AC Milan Zlatan Ibrahimović przygotował dla swoich fanów specjalny filmik z okazji Halloween. Powstał on we współpracy ze znanym we Włoszech "tiktokerem" Khaby’m.

"Ibra" i Squid Game

Piłkarz wystąpił w nim osobiście, w przebraniu postaci znanej z popularnego ostatnio serialu "Squid Game". Jak podkreślają hiszpańskie media, wygląda na to, że Ibrahimović zadrwił nieco z produkcji Netflixa.

40-letni Ibrahimović znany jest z tego, że dba o rozwój swojej popularności i budowę własnej marki nie tylko na boisku.

JK