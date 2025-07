Zjawiła się na meczu rywalek Świątek. Kibice na trybunach powstali [WIDEO]

Podczas gdy Iga Świątek walczyła o pierwszy w karierze awans do półfinału Wimbledonu, na Korcie Centralnym rywalizacji Andriejewej i Bencić przyglądały się niezwykle ważne osobistości. Fani tenisa z niecierpliwością wyczekują, aż w loży królewskiej zasiądzie księżna Kate - małżonka księcia Williama bowiem od wielu już lat pełni zaszczytną funkcję patronki All England Tennis and Croquet Club i wręcza trofea wielkoszlemowym mistrzom oraz mistrzyniom. Członkini brytyjskiej rodziny królewskiej przeważnie na trybunach kortów Wimbledonu pojawiała się także podczas wcześniejszych etapów rywalizacji, lecz w tym roku do tej pory księżna Walii nie zjawiła się na terenie słynnego kompleksu sportowego.