Bez wątpienia udział Katarzyny Zillmann w "Tańcu z gwiazdami" wywołał duże zamieszanie wśród opinii publicznej. Medalistka igrzysk olimpijskich wraz z Janją Lesar stworzyły wszak pierwszy kobiecy duet w historii polskiej wersji tanecznego show.

Ich kolejne występy spotykają się z dużym entuzjazmem, a jurorzy nie szczędzą im komplementów i obsypują co odcinek wysokimi notami. Dla wielu to właśnie sportsmenka jest faworytką do zdobycia Kryształowej Kuli.

Niedawno widzów programu rozgrzał do czerwoności pocałunek Zillmann i Lesar na parkiecie. Było do przewidzenia, że szybko zrodzą się plotki, że panie łączy coś więcej niż tylko praca. Katarzyna jednak szybko wyjaśniła, że to wszystko tylko na potrzeby programu, a jej ukochana Julia Walczak nie ma powodów do zazdrości.

Zillmann potwierdziła ws. Janji Lesar. Nie rozstaną się po "Tańcu z gwiazdami"

Teraz to jednak trenerka wioślarki wyznała szczerze, jak wygląda jej relacja z Kasią. Jak potwierdziła, ma zamiar nadal utrzymywać kontakty z Kasią, także po zakończeniu "Tańca z gwiazdami".

"Ja myślę, że będziemy się spotykać" - potwierdziła doniesienia Janja Lesar w rozmowie z Pomponikiem.

"Ja chcę dalej tańczyć" - wtrąciła się natychmiast Zillmann.

Dopytywane o to, czy zżyły się już ze sobą na tyle, że mogą się śmiało nazywać przyjaciółkami, nie odpowiedziały jednoznacznie.

"Musimy to ustrukturyzować" - stwierdziła olimpijka, dodając jednak, że Janja stała się dla niej bardzo ważną osobą w życiu.

Po ostatnim występie, gdzie ich taniec po raz pierwszy dostał nieco niższe noty, a internauci zaczęli pisać, że do ich układów wkradła się rutyna i nuda. Zillmann nie zgadza się z tymi zarzutami. Podkreśliła bowiem, że ludzie mogą odnosić takie wrażenie, bowiem za każdym razem próbują pokazywać intymność i bliskość, które mogą łączyć dwie kobiety.

Zillmann i Lesar odpowiadają na zarzuty. "Wszystkie te choreografie mają swoją historię"

"Te intymne sytuacje są bardzo różne: czasami są intensywne, czasem bardziej eteryczne, albo zabawne, albo namiętne. I to nam się udało wszystko pokazać. No co mam robić? Zobacz no, co to za osoba" - wyjaśniła Zillmann.

Jej trenerka zgodziła się z tą wypowiedzią, a przy okazji skomentował ich ostatni występ, który został nieco gorzej oceniony przez jury.

"To jest zróżnicowane moim zdaniem. (...) Jak oglądam materiały z jive'a, to mi uśmiech nie schodzi z twarzy. Po prostu było to zabawne i wyszło spontanicznie, bo najpierw laptop spadł, potem my weszłyśmy w ten klimat zabawy w biurze, był charleston (...). Wszystkie te choreografie mają swoją historię i odpowiednio do tego stylu podchodzimy po prostu po swojemu" - podsumowała tancerka.

Adrian Siemieniec: Przed każdym meczem można powtarzać, że nikt nie da nam punktów za darmo. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport