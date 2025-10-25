Zillmann zamurowało, wielki sukces stał się faktem. Ogłosiła to publicznie

Zillmann szybko stała się gwiazdą Instagrama. Rolki z jej tańcami były komentowane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników jej udziału w programie. Zwróciło się za nią jednak sporo gwiazd, które do dziś jej kibicują i wspierają. Nic dziwnego, że wioślarka zyskała spore grono fanów.

Katarzyna Zillmann z kolejnym sukcesem na koncie

W "Tańcu z Gwiazdami" radzi sobie świetnie - udało jej się zebrać już najwyższe noty, choć znalazła się też na w pewien sposób wojennej ścieżce z jurorką Iwoną Pavlović. Zillmann odnalazła się w programie jak ryba w wodzie. Zyskała wielu nowych znajomych i szybko okazało się, że stała się też internetowym fenomenem.

Bycie w damsko-damskiej parze przyniosło jej sporą rozpoznawalność nie tylko w Polsce, ale też za granicą, gdzie oceniano ją m.in. jako nową queerową ikonę. Między innymi dzięki temu udało jej się osiągnąć kolejny sukces, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Katarzyna Zillmann pochwaliła się na Instagramie. Nie dowierzała

Sportsmenka pokazała, ile udało jej się w ostatnim czasie osiągnąć na jej Instagramie. Okazało się, że obserwowało ją wówczas niemal 100 tys. osób, co dla wielu osób związanych z mediami społecznościowymi jest dużym kamieniem milowym.

Zillmann sama nie mogła w to uwierzyć. "Jeżu, czy to się dzieje?" - pytała swoim fanów. Ostatecznie stało się i z 99,9 tys. osób stało się 100 tys. To skutek sporej pracy w programie i wzrastającej popularności.

