Zillmann zamurowało, wielki sukces stał się faktem. Ogłosiła to publicznie

Anna Dymarczyk

Katarzyna Zillmann dzięki swojemu udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami" stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna niż wcześniej. Wioślarka tańcząca w pierwszej w programie damsko-damskiej parze znalazła sobie szybko spore grono zwolenników. Jej tańce stały się viralami na całym świecie, a to przyczyniło się do jej kolejnego sukcesu. Od razu postanowiła się pochwalić. Sama nie dowierzała.

Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami"
Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami"Wojciech Olkusnik/East News, Wojciech OlkusnikEast News

Zillmann szybko stała się gwiazdą Instagrama. Rolki z jej tańcami były komentowane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników jej udziału w programie. Zwróciło się za nią jednak sporo gwiazd, które do dziś jej kibicują i wspierają. Nic dziwnego, że wioślarka zyskała spore grono fanów.

Katarzyna Zillmann z kolejnym sukcesem na koncie

W "Tańcu z Gwiazdami" radzi sobie świetnie - udało jej się zebrać już najwyższe noty, choć znalazła się też na w pewien sposób wojennej ścieżce z jurorką Iwoną Pavlović. Zillmann odnalazła się w programie jak ryba w wodzie. Zyskała wielu nowych znajomych i szybko okazało się, że stała się też internetowym fenomenem.

Bycie w damsko-damskiej parze przyniosło jej sporą rozpoznawalność nie tylko w Polsce, ale też za granicą, gdzie oceniano ją m.in. jako nową queerową ikonę. Między innymi dzięki temu udało jej się osiągnąć kolejny sukces, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Katarzyna Zillmann pochwaliła się na Instagramie. Nie dowierzała

Sportsmenka pokazała, ile udało jej się w ostatnim czasie osiągnąć na jej Instagramie. Okazało się, że obserwowało ją wówczas niemal 100 tys. osób, co dla wielu osób związanych z mediami społecznościowymi jest dużym kamieniem milowym.

Zillmann sama nie mogła w to uwierzyć. "Jeżu, czy to się dzieje?" - pytała swoim fanów. Ostatecznie stało się i z 99,9 tys. osób stało się 100 tys. To skutek sporej pracy w programie i wzrastającej popularności.

Fragment profilu społecznościowego Kasia Zillmann z informacją o liczbie 99,9 tysiąca obserwatorów oraz napisem wyrażającym zdziwienie i ekscytację z tak dużej liczby followersów.
Katarzyna Zillmann sama nie mogła uwierzyć w swoje osiągnięcieInstagram/kzillmannESP/Instagram

Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami"
Dwie osoby obejmujące się, patrzące sobie w oczy z radością na tle rozświetlonego, ciepłego tła, gest bliskości i uczucia.
Katarzyna Zillmann i Janja LesarAdam Jankowski/REPORTERReporter
Młoda osoba z krótkimi włosami w jasnoniebieskiej koszuli, z zamyślonym wyrazem twarzy, opiera dłoń o usta i spogląda w bok, w tle rozmyte wzory świetlne.
Katarzyna ZillmannArtur Szczepanski/REPORTERReporter
Katarzyna Zillmann i Julia Walczak na balu fundacji TVN
Katarzyna Zillmann i Julia Walczak na balu fundacji TVNPawel WodzynskiEast News

