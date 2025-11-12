Zillmann "zaczepiła" Iwonę Pavlović. Takiej odpowiedzi się nie spodziewała

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek. Srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy, od dawna uznawana jest za jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego sportu. Na arenie międzynarodowej zachwyca determinacją i siłą, ale od pewnego czasu pokazuje także swoje inne oblicze, pełne wdzięku i emocji. Właśnie dlatego zdecydowała się na zupełnie nowe wyzwanie - udział w popularnym programie "Taniec z Gwiazdami".

Zillmann, występująca w parze z doświadczoną tancerką Janją Lesar, szybko zyskała sympatię widzów i jurorów. Jej autentyczność, poczucie humoru i ogromne zaangażowanie sprawiły, że stała się jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek tegorocznej edycji. W półfinale programu sportsmenka i jej partnerka taneczna trafiły do dogrywki, w której rywalizowały o miejsce w finale z Wiktorią Gorodecką i Tomaszem Karolakiem. Ostateczna decyzja należała do jury - to Wiktoria awansowała do finału, a Katarzyna (podobnie jak Tomasz Karolak) pożegnała się z programem, zdobywając przy tym ogromne uznanie fanów.

Podczas jednego z niedzielnych występów Zillmann zachwyciła Iwonę Pavlović, od lat zasiadającą w fotelu jurorskim. Słynna "Czarna Mamba" nie szczędziła jej komplementów, podkreślając wyjątkową energię i magnetyzm sportsmenki. "Nie wiem, co masz w sobie takiego, że jesteś bardzo magnetyczna, ponieważ nie można od ciebie oderwać oczu nawet na sekundę. Twoja siła łączy się z subtelnością i wrażliwością. Jesteś cudem i ubóstwiam cię oglądać" - mówiła Pavlović.

Na te słowa Katarzyna odpowiedziała z uśmiechem, składając jurorce "Tańca z Gwiazdami" dość zaskakującą propozycję. "Może się na kawę umówimy?" - zapytała. Na reakcję ze strony "Czarnej Mamby" wicemistrzyni olimpijska wcale nie musiała długo czekać.

Jurorka po zakończeniu programu odniosła się do tego zaproszenia w rozmowie z Plejadą. Iwona Pavlović przyznała, że chętnie spotka się z Zillmann także poza parkietem. "Z przyjemnością to zrobię. To jest bardzo ciekawa dziewczyna i tak naprawdę my tych gwiazd w ogóle tutaj nie znamy, więc bardzo chętnie poznam tak interesującą osobę prywatnie. Jeżeli mi się uda, to z przyjemnością. Nie mieszkam w Warszawie, więc to może być utrudnione, ale po prostu się umówimy i pójdziemy" - zapewniła.

