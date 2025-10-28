Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zillmann wywołała burzę, ostry apel po występie. Chcą jej odejścia i przeprosin

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Występy Katarzyny Zillmann w obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" wywołują zachwyty wśród jury, a przy tym sporą polemikę medialną wśród widzów. Dość powiedzieć, że po jej tańcu w 7. odcinku, w którym doszło do pocałunku z Janją Lesar, opinia publiczna niemal podzieliła się na pół. Doszło do tego, że niektórzy z oburzonych tym faktem widzów zaapelowali do polskiej wioślarki, domagając się jej rezygnacji z programu.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Katarzyna Zillmann i Janja LesarALEKSANDER MAJDANSKI / NEWSPIX.PL /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Siódmy odcinek "Tańca z Gwiazdami" wywołał prawdopodobnie największe poruszenie wśród widzów ze wszystkich dotychczasowych w tej edycji. Wszystko za sprawą występu Katarzyny Zillmann i Janji Lesar, a konkretnie tego, co stało się w jego trakcie. Kamery zarejestrowały, że pomiędzy paniami kilkukrotnie doszło do pocałunków na wizji. W mediach błyskawicznie zawrzało.

Burza po zachowaniu Katarzyny Zillmann. Wszystko się nagrało

Momentalnie pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Snuto domysły, jak na postawę srebrnej medalistki z Tokio zareaguje jej partnerka - Julia Walczak. W końcu mowa o pocałunkach w usta, którym towarzyszyły spore napięcie i emocje.

Zillmann szybko zabrała stanowisko w tej sprawie. Co miała do powiedzenia na temat pocałunku z Janją Lesar?

Czy to był pierwszy pocałunek na tym parkiecie, przepraszam bardzo? [...] My robimy tylko to, co czujemy. Chciałyśmy się pocałować
stwierdziła w rozmowie z portalem "przeambitni.pl" Zillmann 

- To było bardzo naturalne, cała chorografia, sam charakter tańca, teatr, jaki się tutaj stworzył. To nie było nic nadzwyczajnego. Pełno par całuje się w każdym odcinku - dodała.

- Tylko my się całowałyśmy przez pół utworu - skontrowała ją szybko rozbawiona Janja Lesar.

To już 51 lat! Mija kolejna rocznica zdobycia przez siatkarzy mistrzostwa świata w MeksykuPolsat Sport

Część internautów apeluje do Zillmann. Chcą jej odejścia

Entuzjazmu Zillmann i Lesar nie podzielała część internautów. Nie brakowało krytycznych komentarzy, odnoszących się do kontrowersyjnego pocałunku.

"Faworyzacja. Ten występ był niesmaczny. Pocałunki nie były potrzebne, a Kaśka strzela miny, jakby miała rozebrać Janję", "Pewnie zaraz mnie zjecie, ale czułam się tak niezręcznie patrząc na to brr" - tego typu krytycznych wpisów na profulu "TzG" nie brakowało. A to nie koniec.

    Oburzenie ze strony widzów było na tyle silne, że w mediach zaczęły pojawiać się apele do wioślarki o rezygnację z dalszego udziału w programie. Jeden z popularniejszych pochodził z facebookowej grupy "Spotted Mława".

    To, co Pani wyprawia w programie, który oglądają nieletni, jest przekroczeniem wszelkich granic. Proszę w imieniu społeczności o wycofanie się z programu i przeproszenie za postawę, którą Pani promuje. Stoi to w sprzeczności z nauczaniem Biblii. 
    brzmiał apel do Katarzyny Zillmann

    Co ciekawe, pod wpisem na facebooku większość z komentarzy była krytyczna względem postawy autora wpisu. Nie był on jednak odosobniony po 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami", w którym doszło do niejednego pocałunku pomiędzy Zillmann i Lesar.

    Dwoje tancerzy w dynamicznym uścisku podczas występu na kolorowo oświetlonej scenie, kobieta z długimi, ciemnymi włosami w przezroczystym stroju, partner trzyma ją mocno, obydwoje skupieni na ruchu i emocji występu.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarMAJDANSKI ALEKSANDERNewspix.pl
    Para tancerzy wykonująca dynamiczną figurę taneczną na jasnej scenie z jesiennym tłem i wyrazistym oświetleniem.
    Katarzyna ZillmannMAJDANSKI ALEKSANDERNewspix.pl
    Młoda osoba w krótkich włosach i sportowej kurtce siedzi wygodnie na kanapie, gestykulując ręką podczas rozmowy, w tle widoczne zielone rośliny doniczkowe.
    Katarzyna ZillmannPaweł WrzecionAKPA

