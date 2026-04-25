Zillmann wyjawiła, co dzieje się u niej i Lesar. "Jesteśmy na skraju wyczerpania"

Przez dłuższy czas Zillmann i Lesar starały się nie deklarować, czym dokładnie jest ich relacja. Później przyznały jednak, że są razem. Żeby stworzyć nowy związek, najpierw rozstały się ze swoimi wcześniejszymi drugimi połówkami - Julią Walczak i Krzysztofem Hulbojem. Dziś cieszą się już tylko swoją obecnością.

Katarzyna Zillmann wróciła do startów

Katarzyna Zillmann w ostatnim czasie informowała, że stara się o powrót do startów w swojej dyscyplinie - wioślarstwie. Srebrna medalistka z kobiecej czwórki z Tokio przechodziła w ostatnich latach przez sportową przerwę. Teraz zapowiedziała, że myśli o wyjeździe na igrzyska do Los Angeles, ale w tym celu musi mocno trenować.

W piątek, 24 czerwca, poinformowała w mediach społecznościowych, że wraca do rywalizacji. Nie wszystko będzie działało jednak na takich zasadach, jak dawniej. "Ja, jak wiecie w tym roku trenuje poza kadrą, aby spokojnie wrócić do pełni sił. Regaty traktuje jako sprawdzian przede wszystkim samej dla siebie. Od 2022 nie startowałam na kwalifikacjach i po trzech solidnie przepracowanych miesiącach będzie to dla mnie naprawdę duża impreza" - wyjaśniła. Swój pierwszy start zaliczyła na otwierających sezon regatach w Poznaniu.

Katarzyna Zillmann wyznała, co dzieje się z nią i Janją Lesar

Przy okazji Zillmann postanowiła uchylić rąbka tajemnicy w kontekście swojego związku i ostatnich tygodni. Jak się okazało, nie jest tak różowo, jak można by było przypuszczać. Panie starają się jednak nie tracić optymizmu.

"Niesamowicie ciekawe przygody z Janiną towarzyszą mi po drodze. Jesteśmy naprawdę na skraju wyczerpania obowiązkami OBIE. HUMOR NAS JEDNAK NIE OPUSZCZA. PS Tęsknię za tańcem" - wyznała wioślarka.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami" ADAM JANKOWSKI/REPORTER East News

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

