Zillmann wyjawiła, co dzieje się u niej i Lesar. "Jesteśmy na skraju wyczerpania"

Anna Dymarczyk

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar poznały się dzięki "Tańcowi z Gwiazdami". Wtedy wioślarka pokochała taniec i przez krótki czas skupiała się przede wszystkim na nim. Teraz okazało się, że powróciła w pełni do dyscypliny sportu, która dała jej srebro igrzysk olimpijskich. Przy okazji tego ogłoszenia wyjawiła, co dzieje się z nią i Janją Lesar.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar siedzące naprzeciw siebie na sofie w jasnych ubraniach, nowoczesne oświetlenie.
Katarzyna Zillmann, Janja Lesar

Przez dłuższy czas Zillmann i Lesar starały się nie deklarować, czym dokładnie jest ich relacja. Później przyznały jednak, że są razem. Żeby stworzyć nowy związek, najpierw rozstały się ze swoimi wcześniejszymi drugimi połówkami - Julią Walczak i Krzysztofem Hulbojem. Dziś cieszą się już tylko swoją obecnością.

Bełtowska wyznała ws. Tomasiaka. Potwierdza to, o czym spekulowano od dawna

Katarzyna Zillmann wróciła do startów

Katarzyna Zillmann w ostatnim czasie informowała, że stara się o powrót do startów w swojej dyscyplinie - wioślarstwie. Srebrna medalistka z kobiecej czwórki z Tokio przechodziła w ostatnich latach przez sportową przerwę. Teraz zapowiedziała, że myśli o wyjeździe na igrzyska do Los Angeles, ale w tym celu musi mocno trenować.

W piątek, 24 czerwca, poinformowała w mediach społecznościowych, że wraca do rywalizacji. Nie wszystko będzie działało jednak na takich zasadach, jak dawniej. "Ja, jak wiecie w tym roku trenuje poza kadrą, aby spokojnie wrócić do pełni sił. Regaty traktuje jako sprawdzian przede wszystkim samej dla siebie. Od 2022 nie startowałam na kwalifikacjach i po trzech solidnie przepracowanych miesiącach będzie to dla mnie naprawdę duża impreza" - wyjaśniła. Swój pierwszy start zaliczyła na otwierających sezon regatach w Poznaniu.

Przy okazji Zillmann postanowiła uchylić rąbka tajemnicy w kontekście swojego związku i ostatnich tygodni. Jak się okazało, nie jest tak różowo, jak można by było przypuszczać. Panie starają się jednak nie tracić optymizmu.

Olisadebe wrócił do Polski. To zaskoczyło go najbardziej, od razu zauważył

"Niesamowicie ciekawe przygody z Janiną towarzyszą mi po drodze. Jesteśmy naprawdę na skraju wyczerpania obowiązkami OBIE. HUMOR NAS JEDNAK NIE OPUSZCZA. PS Tęsknię za tańcem" - wyznała wioślarka.

Zobacz również:

Katarzyna Zillmann
Katarzyna Zillmann błyszczy na salonach. Zaskoczyła stylizacją

Amanda Gawron
Dwie kobiety stoją blisko siebie na scenie, obie są ubrane elegancko, jedna w garnitur z krawatem, druga w biały koszuli i kamizelce, na ich twarzach widoczne są uśmiechy, a tło oświetlone jest fioletowym światłem.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"
Dwie osoby obejmujące się, patrzące sobie w oczy z radością na tle rozświetlonego, ciepłego tła, gest bliskości i uczucia.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Rafael Jodar - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

