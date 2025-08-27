Zillmann rozpętała burzę, a teraz takie słowa. "Układ nerwowy mi siada"

Już 14 września na antenie Polsatu wystartuje kolejna, jesienna edycja "Tańca z Gwiazdami". Jedną z uczestniczek, która od samego początku wzbudza ogromne zainteresowanie, jest Katarzyna Zillmann - medalistka olimpijska w wioślarstwie, znana nie tylko z osiągnięć sportowych, ale i swojej odwagi, otwartości i zaangażowania społecznego. Tym razem jednak stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem - zamiast łodzi i wioseł, czekają ją obcasy, parkiet i... walc z partnerką. Zillmann będzie bowiem pierwszą Polką w historii programu, która zatańczy w parze jednopłciowej. Jej partnerką została doświadczona tancerka - Janja Lesar.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Katarzyna Zillmann mówi o "przebodźcowaniu". Tak wyglądają przygotowania do "Tańca z Gwiazdami"

Choć sportowcy przyzwyczajeni są do wysiłku, reżimu treningowego i walki z własnymi słabościami, jak się okazuje - przygotowania do tanecznego show potrafią zaskoczyć nawet olimpijczyków. Katarzyna Zillmann przygotowaniami do programu Polsatu dzieli się z kibicami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wioślarka nie ukrywa, że intensywne treningi stanowią dla niej niemałe wyzwanie. Teraz opublikowała w sieci nagranie z sali prób i opowiedziała o godzinach ciężkiej pracy, potu i momentów kryzysu.

"Jestem znowu od 9:00 na sali i mam pierwszy kryzys po 10. dniu. Układ nerwowy chyba mi siada, mało śpię z przebodźcowania. Plączą mi się tańce, kroki. Kawa zupełnie nie działa, a jeszcze podcast mam zrobić na białym mózgu. W sensie "biały mózg", przez to określenie biały mózg widzę, że się gałki oczne wywijają na drugą stronę" - wyjawiła wyraźnie zmęczona Zillmann na Insta Stories.

Katarzyna Zillmann przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami" Instagram/kzillmann materiał zewnętrzny

Mimo trudów i chwil zwątpienia, zawodniczka nie traci poczucia humoru i dystansu do siebie. Jej relacje w mediach społecznościowych - choć często pełne zmęczenia - pokazują też determinację, autentyczność i ogromne zaangażowanie. Fani doceniają jej szczerość i dopingują ją w komentarzach, wierząc, że charakterystyczna energia Katarzyny jeszcze nie raz zaskoczy widzów na parkiecie. Czy taneczna podróż Zillmann zakończy się sukcesem? Przekonamy się już niebawem.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar | Screen z Instagrama: @tanieczgwiazdami Polsat materiały prasowe

Katarzyna Zillmann Artur Szczepański Reporter

Katarzyna Zillmann Piętka Mieszko AKPA