Zillmann przeczytała to o sobie i nie wytrzymała. "Nie muszę się zmieniać"

Katarzyna Zillmann to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. 30-latka to jedna ze sportsmenek, które w swoim dorobku mają medal olimpijski. Podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio wraz z Agnieszką Kobus, Martą Wieliczko i Marią Sajdak sięgnęła po srebro w czwórce podwójnej kobiet.

W ostatnim czasie o utytułowanej wioślarce głośno było jednak nie ze względu na sportowe osiągnięcia. 30-latka w ubiegłym roku postanowiła bowiem wyjść ze swojej strefy komfortu i zdecydowała się na udział w programie "Taniec z gwiazdami". O Kryształową Kulę walczyła u boku Janji Lesar, tworząc pierwszą żeńską parę w historii polskiej edycji tego show.

Z odcinka na odcinek coraz bardziej widoczne było to, że obie panie łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Ostatecznie, tuż po finale "Tańca z gwiazdami", słoweńska tancerka i polska sportsmenka rozstały się z swoimi dotychczasowymi drugimi połówkami i postanowiły zbudować wspólną przyszłość.

Katarzyna Zillmann zaatakowana przez internautów. Tak im odpowiedziała

Katarzyna Zillman i Janja Lesar na bieżąco relacjonują swoje wspólne życie za pośrednictwem mediów społecznościowych, a teraz zaliczyły kolejne wspólne wystąpienie. Pojawiły się one bowiem na pokazie duetu MMC, a więc Rafała Michalaka i Ilony Majer. Wspólnymi zdjęciami panie pochwaliły się w mediach społecznościowych.

Pod wpisem od razy pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedni zachwycali się parą, inni nie powstrzymali się od krytyki. Tym razem poszło o... nieogolone nogi wioślarki. "Weź ogól te nogi, kobieto, jak to wygląda ohydnie. Ja pie***ę co z wami", "Ale włochate giry. Nie jeden facet by Ci pozazdrościł hehe", "Boże jak kobieta może mieć takie włosy na nogach" - dziwili się internauci.

Wobec tych słów Katarzyna Zillmann nie miała zamiaru przejść obojętnie i od razu odpowiedziała na uszczypliwe komentarze na temat jej wyglądu. "Babe, dualizm istnieje i ma się dobrze, ale ja idę mu naprzeciw. Wrażliwość i siła to moje atrybuty. Nie muszę się dla nikogo zmieniać. Peace" - napisała krótko.

