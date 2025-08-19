Zillmann pokazała kulisy przygotowań do "TzG". Już widać pierwsze problemy
Katarzyna Zillmann rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego wielkimi krokami nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Sportsmenka zaczęła już stawiać pierwsze taneczne kroki, choć działo się to z różnym skutkiem. Choć na parkiecie bawiła się przednio, to widać, że Janja Lesar będzie miała z nią bardzo wiele do zrobienia.
Zillmann wystąpi w pierwszej damsko-damskiej parze w historii programu. Dla jej partnerki i choreografki, Janji Lesar, to może być niezwykle ciekawe wyzwanie, by pokazać klasyczne tańce z nowej perspektywy. Polska wioślarka może okazać się największą gwiazdą nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami".
"Taniec z Gwiazdami". Katarzyna Zillmann pokazała swój trening
Jesienna edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się ekscytująco. Wezmą w niej udział m.in. Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską, którzy rzekomo tworzą romantyczny związek, szykujący się do rozwodu z żoną Michał Czarnecki czy wspomniana wcześniej Katarzyna Zillmann.
Polska wioślarka pokazała nagranie ze swojego pierwszego treningu na parkiecie. Szybko okazało się, że czeka ją jeszcze sporo nauki. Jak sama jednak zapowiedziała i co można było też zobaczyć po jej nagraniach, będzie się starała być coraz lepsza.
"Taniec z Gwiazdami". Pierwszy trening już za Zillmann
Przygotowania do jesiennej edycji idą pełną parą. Przez najbliższe tygodnie Katarzyna Zillmann będzie niemal codziennie brylowała na parkiecie z Janją Lesar. Pokazała też parę nagrań, na których podzieliła się tym, nad czym pracowały.
Zillmann postanowiła opisać je w swoim dowcipnym stylu. Niemal każde nagranie miało humorystyczny charakter. Wiadomo już, że pierwszym tańcem, jaki zaprezentują wioślarka i jej partnerka, będzie cha-cha. Póki co widać, że przed Zillmann jeszcze czas na zajęcie się podstawami i choć nie obyło się bez problemów, z treningu na trening będzie coraz lepiej.