Zillmann nie wytrzymała, zawrzało po wpisie ws. wiary. "Nienawidzilibyście Jezusa"

Jakub Rzeźnicki

Katarzyna Zillmann jest zdecydowanie jedną z najbarwniejszych postaci tej edycji Tańca z Gwiazdami. Srebrna medalista z Tokio mocno polaryzuje ze względu na swoją orientację, a także stanowcze poglądy w wielu kwestiach, zarówno moralnych, jak i społecznych. Dość powiedzieć, że wystarczył jeden wpis Zillmann, żeby w mediach, a w szczególności tych społecznościowych zawrzało. Wioślarka poruszyła bardzo wrażliwy temat - wiary i religii.

Katarzyna Zillmann
Katarzyna ZillmannWojciech Olkusnik/East NewsEast News

Jubileuszowa, 30. edycja Tańca z Gwiazdami emitowana w Polsce przyciągnęła przed telewizory i odbiorniki sporą widownię. Szczególną uwagę przykuwa zwłaszcza Katarzyna Zillmann, która zapisała się w historii już na starcie programu. Tańczy ona w parze jednopłciowej z Janją Lesnar. Nigdy wcześniej w polskiej edycji TzG nie tańczyły dwie kobiety.

Wielkie poruszenie wokół Katarzyny Zillmann. Internauci podzieleni

Srebrna medalistka z Tokio jest zdecydowanie postacią mocno polaryzującą. Nie wstydzi się ona publicznych deklaracji ws. swojej orientacji. Chętnie pozuje na ściankach z partnerką - Julią Walczak. Niemałe poruszenie wywołał jej ostatni występ w programie "halo tu Polsat".

    Pod materiałami z programu z udziałem Zillmann, a także jej mamy oraz partnerki zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów krytykowało przede wszystkim swobodny ubiór 30-latki.

    Świąteczny wpis Zillmann podzielił komentujących. Było o nim głośno

    To nie pierwszy raz, kiedy Katarzyna Zillmann wywołuje "stan wrzenia" opinii publicznej. W kwietniu tego roku jej wpis dotyczący Świąt Wielkanocnych doprowadził do wielkiego poruszenia. 

    Wesołych świąt konserwatywne świrki, nienawidzilibyście Jezusa i zdecydowanie wpuścilibyście go do kraju, gdyby szukał schronienia, ale miłego świętowania
    napisała w niedzielę Wielkanocną na Instagramie Zillmann

    Krótkie nagranie z polską medalistką olimpijską podzieliło komentujących. Niektórzy doceniali humor i odwagę wioślarki w prezentowaniu własnych poglądów. Nie brakowało jednak również głosów oburzenia. 

    "Jezus jest królem, a ten post został zrobiony jedynie dla nieudolnej prowokacji. Życzę miłego dnia"

    "Jako praktykujący i zaangażowany katolik, niestety muszę się z Tobą zgodzić. Boli mnie brak zrozumienia własnej religii przez ludzi w tym kraju. Gdzie miłość, miłosierdzie, a nawet miłowanie nieprzyjaciół?"

    "Może jednak Pani przy sporcie zostanie?"

    "Co za bzdury".

    Paulina Czarnota-Bojarska podsumowuje październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV

    Jak widać na przytoczonych przykładach, oddźwięk kontrowersyjnego nagrania był skrajnie różny. Wydaje się, że nieco inne jest podejście do występów Zillmann w Tańcu z Gwiazdami. Jury zachwyca się jej występami w duecie z Janją Lesnar. Internauci również w większości wydają się być pozytywnie wręcz zaskoczeni.

    Uczestniczka ubrana w jasny kostium z przezroczystymi wstawkami stoi na scenie, w prawym górnym rogu dodatkowo pokazana jest para tańcząca podczas programu tanecznego, w jasnym oświetleniu i kolorowej scenerii.
    Katarzyna Zillmann ponownie skradła show w "Tańcu z Gwiazdami"Wojciech Olkuśnik/East News, Adam Jankowski/ReporterReporter
    Katarzyna Zillmann i Julia Walczak na balu fundacji TVN
    Katarzyna Zillmann i Julia Walczak na balu fundacji TVNPawel WodzynskiEast News
    Dynamiczna scena na parkiecie podczas występu tanecznego, na pierwszym planie mężczyzna w efektownym stroju, w tle kobieta, kolorowe światła i teatralna oprawa podkreślają atmosferę show
    Katarzyna ZillmannAleksander MajdańskiNewspix.pl

