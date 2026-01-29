Zillmann nie wytrzymała po tym, co ogłosiła Lesar. Ludzie aż oniemieli

30. edycja programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" należy już do przeszłości, ale niektóre relacje zawiązane na planie show trwają nadal. Tak jest w przypadku Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Na parkiecie i za kulisami mocno zbliżyły się do siebie, a potem spędziły razem święta Bożego Narodzenia. Postanowiły też zaangażować się we wspólny zawodowy projekt i zorganizować warsztaty taneczne.

Mamy już trochę pomysłów, nawet wstępne terminy warsztatów tanecznych dla ludzi, którzy chcieliby spędzić z nami trochę czasu i poczuć tę magię tańca. Tym byśmy chciały najbardziej się dzielić

Oprócz tego Zillmann i Lesar wystawiły na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólny prywatny trening tańca u ich boku. Na ten moment licznik wskazuje kwotę niespełna 10 tysięcy złotych. Licytacja potrwa tylko do niedzieli 1 lutego. Jakby "na zachętę" do udziału w akcji tancerka zamieściła w mediach społecznościowych wideo, które rozgrzało fanów.

Ludzie zachwyceni prywatnym nagraniem Janji Lesar. "Absolutna mistrzyni"

Na profilu w mediach społecznościowych Janji Lesar pojawiło się prywatne nagranie prosto z sali treningowej szkoły tańca. W materiale tancerka potwierdza, że pogłoski o jej poczuciu rytmu i wysokich tanecznych umiejętnościach to nie tylko plotki. Nie bez powodu ma przecież na koncie m.in. tytuł Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich.

Internauci oniemieli i zachwycili się talentem Lesar. "Absolutna mistrzyni!", "Twoja energia i czysta radość w tym tańcu aż tryska", "Woooowow jak ja się cieszę, że postanowiłaś wrzucić więcej swojego tańca, bo jest meeeega!! I świetna aranżacja piosenki do tańca", "Janja, bije od Ciebie taka wspaniała energia", "Piękno ze środka wybija na zewnątrz", "Janja, jesteś totalnie on fire i mam nadzieję, że to czujesz!", "Można patrzeć godzinami" - czytamy w komentarzach.

Przed publiczną reakcją nie mogła powstrzymać się również Katarzyna Zillmann. Także i ona, w swoim stylu, skomplementowała taniec Lesar. "Janina ja tu pracu, pracu, a Ty znowu zamiatasz instagram" - napisała z uznaniem.

Wcześniej, w rozmowie ze Światem Gwiazd, Janja przyznawała, że ona i wioślarka są blisko. Wszystko zmierza ku temu, że ze sobą zamieszkają. "Podoba mi się, jaka ja przy niej jestem - prawdziwa" - przekazała, mówiąc o tym, jak czuje się, gdy Katarzyna jest obok.

