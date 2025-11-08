Zillmann nie mogła już ukrywać. Tego ludzie nie wiedzieli, nagle potwierdziła

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy, od lat zachwyca nie tylko siłą fizyczną, ale też niezwykłą determinacją i dyscypliną. Jej sportowa kariera jest pełna sukcesów i wyróżnień, a osiągnięcia te uczyniły ją symbolem wytrwałości i ambicji w polskim sporcie.

W tym roku Zillmann postanowiła spróbować swoich sił w zupełnie innej dziedzinie - tanecznej rywalizacji w programie "Taniec z Gwiazdami". Już od pierwszych odcinków widać było, że jej sportowe doświadczenie przekłada się na pewność na parkiecie. W kolejnych tygodniach pokazywała nie tylko talent i zaangażowanie, ale też ogromną pracowitość podczas prób, co sprawiło, że szybko stała się jedną z faworytek show.

Już w niedzielę, 9 listopada, widzowie będą mogli śledzić półfinałowy odcinek programu, w którym pięć par zaprezentuje po dwie choreografie - jedną wybraną samodzielnie (z wyjątkiem tańca współczesnego) i jedną narzuconą przez jury. Punkty jurorów oraz głosy widzów zadecydują, kto awansuje do wielkiego finału.

Zanim jednak uczestnicy staną do rywalizacji, Katarzyna zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o Tomaszu Karolaku. Choć oboje walczą o zwycięstwo, między nimi panuje prawdziwa sympatia. W rozmowie z serwisem "Jastrząb Post" przyznała, że bardzo ceni aktora, zarówno na parkiecie, jak i poza kamerami.

"Uwielbiamy Tomasza. Tomek robi program. Jest naprawdę wspaniałym, ciepłym człowiekiem, który poza kamerami, jak są wyłączone, też potrafi nas wesprzeć bardzo mocno. Pokazać taką akceptację i ekscytację naszą parą. Naprawdę cieszę się, że mogłam poznać tylu wspaniałych ludzi i Tomek na pewno należy do tych osób" - wyjawił.

Zillmann zdradziła też, że Karolak zaskarbił sobie sympatię innych uczestników - potrafi rozmawiać po słoweńsku z jej taneczną partnerką, Janją Lesar, a jego pozytywna energia jest wyczuwalna dla wszystkich w programie. Wioślarka, mimo bycia faworytką, nie skupia się jednak na rywalizacji.

"Ja naprawdę zrobiłam tyle w tym programie, że jestem przeszczęśliwa już z tych zmian, z tych emocji, które ludzie mi przekazują. Z wiadomości zwrotnych, gdzie mówią, że mogą ponownie jakąś konwersację nawiązywać z babciami, z rodziną, bo one oglądają, otwierają głowy. Ja tym żyję, jestem tak szczęśliwa z tego całego procesu" - podkreśliła.

