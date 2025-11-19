Zillmann i Walczak w ostatnim wspólnym wywiadzie. Nagle padły słowa o zazdrości
Katarzyna Zillmann rozstała się z Julią Walczak. Nie wiadomo dokładnie, kiedy para zdecydowała o zerwaniu, ale w pierwszych odcinkach "Tańca z Gwiazdami" Walczak towarzyszyła swojej partnerce we wszystkich możliwych momentach. Jeszcze kilka tygodni temu ona i jej była już dziewczyna udzieliły wywiadu, w którym padły słowa o zazdrości.
Zillmann i Walczak były gościniami "Demakijażu", programu prowadzonego przez Krzysztofa Ibisza. Rozmowę nagrano przed kilkoma tygodniami, dopiero po pierwszym występie Zillmann w "TzG". Od tego czasu do wypuszczenia wywiadu wiele się zmieniło.
Katarzyna Zillmann i Julia Walczak nie są już razem
Ta wiadomość wstrząsnęła fanami "Tańca z Gwiazdami" - Julia Walczak potwierdziła komentarzem w mediach społecznościowych, że ona i Katarzyna Zillmann rozstały się po pięciu latach związku. Panie planowały wcześniej ślub i widziały razem swoją przyszłość, udział wioślarki w "Tańcu z Gwiazdami" definitywnie przekreślił jednak te plany.
Zillmann została przyłapana przez fotoreporterów na bardzo bliskim kontakcie z Janją Lesar, swoją taneczną partnerką z "TzG". Nie wiadomo dokładnie, kiedy granica zawodowa została w ich wypadku przekroczona, ale decyzja wioślarki i jej partnerki wydaje się ostateczna.
"To nie jest takie czarno-białe. (...) Nigdy nie powiem nic złego o Julii. Tego nie podkręcajcie, że ja mam zamiar zrobić z niej kogoś złego, bo absolutnie nic złego o niej nie powiem w życiu. Ja noszę (...) swoje winy, a teraz muszę to przemielić w sobie" - mówiła Zillmann w "Toplespodcast".
Katarzyna Zillmann i Julia Walczak w "Demakijażu". Nagle padły słowa o zazdrości
Odcinek "Demakijażu" z Zillmann i Walczak w rolach głównych został nagrany niedługo po pierwszym tańcu wioślarki w programie, a opublikowany dopiero przed kilkoma dniami. Część z wypowiedzi gwiazd można uznać więc już za nieaktualne. W pewnym momencie Walczak została zapytana o zazdrość względem partnerki i Janji Lesar, które dopiero rozpoczynały wspólną przygodę.
My się tak kochamy, że ja nie wiem gdzie ja mam tę zazdrość jeszcze znaleźć. Dużo osób mnie pyta czy w tej sytuacji "Tańca z Gwiazdami", tego że Kasia tańczy z kobietą, czy ja zazdroszczę, a ja po prostu tak im kibicuję, że nie mam tutaj przestrzeni na zazdrość. Janja nawet, jechałyśmy same samochodem, mówi: no musisz zobaczyć ten układ, który zrobiliśmy, bo ja nie wiem, czy on nie jest za bardzo hot, a ja mówię Janji, że jestem słabym wyznacznikiem, bo dla mnie im bardziej hot, tym lepiej, więc tej zazdrości u mnie nie ma
Ostatecznie ich związek stał się przeszłością, a w przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej plotek dotyczących zażyłości relacji pomiędzy Katarzyną Zillmann, a jej taneczną partnerką, Janją Lesar.