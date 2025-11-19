Zillmann i Walczak w ostatnim wspólnym wywiadzie. Nagle padły słowa o zazdrości

My się tak kochamy, że ja nie wiem gdzie ja mam tę zazdrość jeszcze znaleźć. Dużo osób mnie pyta czy w tej sytuacji "Tańca z Gwiazdami", tego że Kasia tańczy z kobietą, czy ja zazdroszczę, a ja po prostu tak im kibicuję, że nie mam tutaj przestrzeni na zazdrość. Janja nawet, jechałyśmy same samochodem, mówi: no musisz zobaczyć ten układ, który zrobiliśmy, bo ja nie wiem, czy on nie jest za bardzo hot, a ja mówię Janji, że jestem słabym wyznacznikiem, bo dla mnie im bardziej hot, tym lepiej, więc tej zazdrości u mnie nie ma