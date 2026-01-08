Zillmann i Lesar znów zaskoczyły. Pokazały nagrania i się zaczęło

Widać, że relacja Zillmann i Lesar kwitnie. Panie nie przyznały ani razu oficjalnie, że są ze sobą, choć wielokrotnie nazywały to, co je łączy m.in. zauroczeniem. Wioślarka i tancerka spędzają ze sobą bardzo dużo czasu i wciąż tańczą, jak się okazało, nie tylko w ramach zabawy, ale również przyszłych występów.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar kontynuują swoją relację

Ostatnia edycja "Tańca z Gwiazdami" pełna była zwrotów akcji w kontekście osobistych losów wielu gwiazd. Jedną z najgłośniejszych zmian było rozstanie Katarzyny Zillmann z jej dotychczasową partnerką, kajakarką Julią Walczak. W sieci pojawiły się zdjęcia wioślarki, na których wymieniała czułości z Janją Lesar. Wybuchła spora afera.

Później Zillmann i Lesar tłumaczyły swoją decyzję, każda z nich osobno odnosiła się do burzy, która poniosła się szerokim echem w internecie i mediach. Lesar tłumaczyła, że zrobiła sobie przerwę w związku z Krzysztofem Hulbojem, a Zillmann twierdziła, że sytuacja nie jest "czarno-biała", ale ona i Julia Walczak miały unormować swoją relację. To, co łączyło Zillmann i Lesar zaczęło kwitnąć.

Jest bardzo fajna relacja. Tak ciężko takie rzeczy określać, jakie słowo tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas pasja, taniec, przyjaźń. Lubimy razem gotować

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wybrały się na pole dance

Zillmann i Lesar postanowiły wybrać się na lekcję pole dance. Żadna z pań nie miała wcześniej doświadczeń w tańcu na rurze. Partnerka wioślarki postanowiła do sprawy od razu podejść tak, jak należy i założyła buty na bardzo wysokich obcasach, z których korzysta się podczas podobnych zajęć. Na nagraniu widać było jednak, że tancerce trudno jest utrzymać równowagę.

Zillmann zrezygnowała za to z butów na obcasie i postanowiła sama nieco się pokręcić, co pokazała na zamieszczonym przez siebie nagraniu. W komentarzach, w miłym tonie, choć nieco prześmiewczym, zaczęli wypowiadać się fani sportsmenki. "Stary w OSP po kilku kielonach", "Kasia, prawdziwy strażacki zjazd po rurze, żaden pożar nie ma szans przy takim gorącym ciasteczku", "Jest i nasza strażaczka" - można było przeczytać. Widać, że przede wszystkim zarówno wioślarka, jak i tancerka na miejscu bardzo dobrze się bawiły.

