Zillmann i Lesar znów wywołały poruszenie. Zachwyt w komentarzach

Ostatnio Zillmann udało się wrócić do wioślarstwa. Zawodniczka robiła sobie przerwę, w trakcie której m.in. wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz jej marzeniem jest powrót do sportowej formy i wyjazd na igrzyska olimpijskie do Los Angeles.

Zillmann i Lesar znów to zrobiły. Pokazały nagranie

Niebawem Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wezmą udział w kolejnym programie rozrywkowym. Tym razem ich celem stała się "Azja Express". Póki co jednak wróciły do tego, by skupić swoje wysiłki na tańcu.

Na ich profilach na Instagramie pojawiło się nowe nagranie z wiele mówiącym opisem. "Słyszysz moje słowa w swoim ciele. To mój prezent dla ciebie. Odczuwam twój dotyk i oddaję zrozumienie. Trzymam cię mocno i czule, tu i teraz, na zawsze, kiedy pozwolisz mi płynąć przez swoje ciało. Czy to nie jest miłość, o której marzysz... Czy to nie jest ten moment, kiedy jesteś cała, wszystkim i niczym" - można było przeczytać.

Zillmann i Lesar wywołały poruszenie

W komentarzach od razu doszło do sporego poruszenia. Przede wszystkim wiele fanek było zachwyconych tym, co zobaczyło. "Janja, romantyczka prosto z serca. Piękne słowa, piękne ujęcie. Uwielbiam Was!", "Wspaniała rolka, a także opis. Jesteście niezwykle wzruszające i piękne, a każdym ruchem tworzycie magię pełną wrażliwości i siły", "Ciary! Co za przepiękne, zmysłowe i wzruszające słowa..." - brzmiały wypowiedzi fanek.

Zillmann i Lesar nie zamierzają rezygnować z tańca, a nawet chcą dalej rozwijać się w tym kierunku wspólnie. Znana z "Tańca z Gwiazdami" Lesar wciąż pozostaje choreografką i szuka dla siebie kolejnych tanecznych przestrzeni, a Zillmann znalazła dla siebie kolejną szansę rozwoju dzięki udziałowi w show i poznaniu swojej obecnej partnerki.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami" ADAM JANKOWSKI/REPORTER East News

