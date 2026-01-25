Partner merytoryczny: Eleven Sports

Srebrna medalistka olimpijska, taneczna debiutantka i jedna z najbardziej wyrazistych postaci ostatnich miesięcy, Katarzyna Zillmann, po raz kolejny przyciąga uwagę. Tym razem nie chodzi jednak o sportowe areny ani parkiet "Tańca z Gwiazdami", lecz o wyjątkową aukcję na rzecz WOŚP, którą wraz z Janją Lesar postanowiła głośno przypomnieć fanom.

Grupa osób podczas wydarzenia celebracyjnego, dwie kobiety uśmiechają się do aparatu, jedna z nich ubrana w czarną sukienkę z siateczkowym rękawem, druga w czarną kreację z wycięciem. W okrągłym powiększeniu widoczny starszy mężczyzna w charakterystycz...
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar grają z WOŚPTomasz Jastrzebowski/Reporter, PodlewskiAKPA

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wioślarek ostatnich lat. Srebrna medalistka olimpijska z Tokio, mistrzyni świata i Europy, od lat udowadnia, że determinacja, ciężka praca i konsekwencja prowadzą na sportowe szczyty. Jej kariera to pasmo sukcesów, ale też przykład odwagi w podejmowaniu wyzwań, które wykraczają daleko poza sportową rutynę i dobrze znaną strefę komfortu.

Właśnie z tej potrzeby sprawdzenia się w zupełnie nowej roli Katarzyna zdecydowała się na udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Dla zawodniczki przyzwyczajonej do rygoru treningów wioślarskich była to zupełnie inna rzeczywistość - pełna emocji, ekspresji i scenicznej presji. Na parkiecie towarzyszyła jej Janja Lesar, doświadczona tancerka, z którą szybko stworzyły zgrany duet, przyciągający uwagę widzów i jurorów.

Katarzyna Zillmann nadała ważny komunikat przed 34. Finałem WOŚP

Niedługo potem stało się jasne, że panie łączy coś więcej niż tylko telewizyjna współpraca i przyjaźń. Media zaczęły uważnie śledzić każdy ich wspólny krok, a zainteresowanie ich relacją rosło z tygodnia na tydzień. Katarzyna i Janja postanowiły jednak przekuć tę uwagę w coś dobrego i realnie pomocnego.

Zdecydowały się przekazać na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjątkową aukcję. Jej zwycięzca lub zwyciężczyni weźmie udział we wspólnym treningu tańca z Kasią Zillmann i Janją Lesar, a następnie zostanie zaproszony na kolację.

Całość odbędzie się w Warszawie, w terminie uzgodnionym bezpośrednio z dziewczynami. "Możecie przyjść w pojedynkę możecie przyjść parą. Nauczymy Was podstaw, dzięki którym będą Was podziwiać z opuszczoną koparą!" - czytamy w opisie aukcji.

Na odzew fanów nie trzeba było długo czekać. W licytacji udział biorą obecnie 24 osoby, a cena rośnie z dnia na dzień. O aukcji na kilkanaście godzin przed startem 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przypomniała sama Katarzyna w charakterystycznym dla siebie stylu, publikując krótki, bezpośredni wpis. "Siemaneczko! Jutro finał WOŚP, przypominamy o licytacji treningu i kolacji z nami. Na ten moment trzeba wyskoczyć z prawie dziesięciu kafli. Sorry not sorry" - przekazała na Insta Stories.

Dwie uśmiechnięte osoby pozują razem do selfie, obejmując się. W tle sala taneczna z lustrami. Na zdjęciu widoczny jest tekst informujący o aukcji i kolacji treningowej na rzecz WOŚP.
Katarzyna Zillmann przypomniała o aukcji jej i Janji Lesar na WOŚPInstagram/kzillmannmateriał zewnętrzny

Dwie kobiety stoją blisko siebie na scenie, obie są ubrane elegancko, jedna w garnitur z krawatem, druga w biały koszuli i kamizelce, na ich twarzach widoczne są uśmiechy, a tło oświetlone jest fioletowym światłem.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"Adam Jankowski/REPORTEREast News
Dwie osoby obejmujące się, patrzące sobie w oczy z radością na tle rozświetlonego, ciepłego tła, gest bliskości i uczucia.
Katarzyna Zillmann i Janja LesarAdam Jankowski/REPORTERReporter
Mężczyzna w kolorowych okularach i z krótkimi, siwymi włosami rozmawia z inną osobą trzymającą mikrofon z logo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w tle widoczne rozmyte postacie.
Jerzy OwsiakMarysia Zawada/REPORTERReporter
